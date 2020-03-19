大眾書局全線倒閉　鄺俊宇：文字有重量　惟不敵疫情影響

新冠肺炎導致零售商損失慘重，早前已傳陷入財困的大眾書局，旗下16間分店今（19日）起結業。另一身份為作家的立法會議員鄺俊宇接受《香港01》查詢時表示，近年書局愈來愈難經營，對於大眾書局倒閉深感可惜，他直言「文字有重量」，慨嘆不敵疫情影響。

新冠肺炎導致零售商損失慘重，早前已傳陷入財困的大眾書局，旗下16間分店今（19日）起結業。（羅君豪攝）

大眾書局一夜倒閉，頓成香港人的回憶。鄺俊宇稱自己對大眾書局同樣有感情，小學時候居住元朗朗屏邨，經常到屋邨樓下的大眾書局「打書釘」。鄺俊宇又指，雖然大眾書局近數年開始轉型，賣書之外亦有開始售賣生活用品和精品等，惟可惜不敵疫情影響。

鄺俊宇稱，近年書局越來越難經營，對於大眾書局倒閉深感可惜。（資料圖片/黃寶瑩攝）

鄺俊宇稱，現時是出版界的寒冬，他早前原本會赴台灣的書展活動中領獎，但最後都因疫情而需押後，預料以往在7月舉行的香港書展都有機會押後或取消。鄺直言，這次疫情重挫文化界，除了出版界外，劇團、舞團等都面對嚴重影響，對於政府早前向文化界提供的津貼，他認為只是杯水車薪。

鄺俊宇直指，在電子媒體興起下，的確減少部分讀書買實體書的意慾，而他自己都因過於忙碌而少了買書。他希望未來有更多香港人支持本地作者，讓香港出版界可以延續下去。