唐英年：林鄭「好叻女」　嘲自己「年老體弱」不會選下屆特首

去年反修例風波令政府民望急瀉，區議會選舉建制派大敗，政圈多次傳出換特首的傳言。曾經參選行政長官的全國政協常委唐英年接受報章專訪時，明言自己不會參選下屆特首，又讚現任特首林鄭月娥「好叻女」。

唐英年又讚林鄭「好叻女」。(資料圖片/梁鵬威攝)

去年社會流傳更換特首的傳聞，更有指唐英年將會是人選之一。他接受《信報》及《星島日報》專訪時表示，自己「年老體弱唔啱啦」，不會參選下屆特首。

政府班子換人如無法翻本 「換湯不換藥」無意思

對於今屆特首表示，唐英年指自己與林鄭共事多年，形容對方「好勤力」、「好叻女」，認為現時不適合更換特首，並支持林鄭完成5年任期。而重組司局長及行政會議班子亦難翻本：「換班子是否能夠幫助現屆政府翻本？」他表示，誰人上場比誰人下台更重要，如果「小修小補」就沒有效果，除非你換人可以翻本，否則「換湯不換藥」就無意思。

不過被問到是否贊成林鄭連任，他就說言之尚早。

冀疫情緩和後有「和解式討論」 多講「一國」致不良觀感

修訂《逃犯條例》一事撕裂社會與政府關係，唐英年指政府政治考慮或欠周全。他認為等到疫情緩和之後，政府可以展開「和解式討論」，例如探討香港的政治制度和經濟發展方向。

至於近年「一國兩制」爭議，社會質疑「一國蠶食兩制」，唐英年覺得是大家講多了「一國」，但忘記提醒市民尚有「兩制」，導致社會有不良觀感。