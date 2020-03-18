【新冠肺炎】如期復課「已無可能」　學生怎樣捱到暑假？

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）在全球肆虐，行政長官林鄭月娥周二（17日）在行政會議前表示，學校要在4月20日全面復課「已經無可能」，教育局局長楊潤雄翌日表示希望在3月底能較確切決定。本港學校自1月的農歷年假起已全面停課，復課日期一再推遲，至今更是無期。不少學校推出多項「停課不停學」措施，轉推網上教學讓學生安坐家中繼續上課。

早前教育局局長楊潤雄宣布，全港學校會延長停課至復活節假後，最早復課日延至4月20日。（鄺曉斌攝）

「WiFi之亂」 指引何在？

學校推行網上教學本是好事，但不少基層學生卻深受其害。有學生因家中網速所限，不能支援兩姊妹同時觀看直播，要待家姐用完才到細妹，亦有學生要走路回校用WiFi上堂。教育界一場「WiFi之亂」令學生之間的貧富差距暴露人前，教社會恍然大悟，原來香港有學生年年換iPhone，也有學生排隊等WiFi。

「停課不停學」尚要維持一段時間，但未見教育局為此給出詳細指引。楊潤雄周一（16日）發表網誌時，只表示每節及總體網上課時「不可太長」，兩節之間「應該有」休息時段，每節課應較正常課堂為「短」等。不過「長短」始終主觀，學校的網上教學實際應以何種標準進行？課時應該短於某個時數？雖然課程為校本事務，但教育局都應有參考數字告知學校，讓學校不至於無所適從，可依據指引及校情安排課程。

而且，早在停課開始之初，已有學校部署利用網上直播，依照原本時間表繼續上課。不僅是中英數通等主科依舊，部分學校甚至連體育課、音樂堂都照用直播繼續。至今停課接近三個月，教育局才指出網上授課可以無須依照平日的學校時間表進行，說法未免來得太遲。教育局因應「停課不停學」的現存問題作出調整，避免學校在網上教學效果不佳時，強行跟從日常時間表上課，這固然是好事。不過這也說明教育局應對各校「停課不停學」政策的反應緩慢，教育局需要加緊針對現存問題，如學生上網學習支援未足、學校配套未完善等方面著手改善。

隨新冠疫情發展成「全球大流行」，教育局或許要重新檢視現時的暑假安排。（資料圖片）

復課無期 暑假怎辦？

上月25日，教育局宣布延長全港中小學及幼園的停課時間，並將不早於4月20日復課時，曾表示學校無須更改暑假安排。但隨新冠疫情發展成「全球大流行」，教育局或許要重新檢視現時的暑假安排。

各間學校「停學不停學」的教學效能各異，需要用作追回進度的日數也隨之不同，教育局或許難以「一刀切」劃線放假。教育局可以考慮在指明暑假不應少於某固定日數後，再給予空間讓學校彈性安排。畢竟暑假始終需要維持一定日數，難以大幅削減或直接取消，原因在於教師須於暑假準備下一學年、學校工程亦有待暑假進行，要透過大幅削減暑假追回進度，條件上未必做到。目前一邊廂教育局未公布暑假安排，另一邊廂多間學校已宣布將會延遲暑假，教育局應加緊與學界相討後，可至少劃定一個暑假的最短日數，方便學校安排假期，並盡快公布決定讓學校作好準備。