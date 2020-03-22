【立法會選舉】新民黨初選辯論　李梓敬認棄中間路線「越走越藍」

立法會選舉9月舉行，新民黨首次推出初選機制，容許黨外人士參選，其中在新界東直選，李梓敬為參選不惜退出自由黨，公民力量發言人林宇星及社區主任陳志豪亦有參選，但現任新界東立法會議員容海恩質疑初選為李梓敬度身訂造，憤而退選。 公民力量今日（22日）舉行初選論壇，李梓敬開場發言時稱，其YouTube頻道已有13萬人訂閱，因為上次區選結果令許多市民失望，市民需要渠道渲洩不滿。作為前區議員，他希望繼續服務地區，故已遞表申請加入公民力量，「一齊努力，令香港早日重返正軌」。

李梓敬早前參加新民黨初選，退出自由黨。（資料圖片）

林宇星表示，去年區選在點票站被叫「返去搵何君堯喇」，他稱這是「政治抹黑」，他承認其父在2016年立法會選舉中支持何君堯，但他本人不認識何君堯，更不是「何君堯契仔」。

陳志豪則指，不甘心公民力量因一次選舉失利，而從此消失，又指自己在去年區議會選舉中的得票數目，是新界東建制派中的第二高，他早年已開始參與政治工作，在歷煉、人脈方面均勝任代表新民黨出戰立法會。另外，他否認自己是「五毛黨」，稱只是參選時遭人抹黑。

兩名已報名新界東初選的公民力量發言人林宇星（右）及社區主任陳志豪（左），亦分別各取得8張提名票，足夠入閘。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

李梓敬曾在2016年換屆選舉的選舉論壇，代表自由黨參選時，批評當時代表新民黨參選的容海恩為「西環契女」，他被問到，自己是否擔心被視為「西環契仔」？他回應指，每次選舉中，不是建制派大黨的參選人，很多時都被報道以此講法形容，但認為民主派不少人都有與英、美勢力有關係，甚至有人見過美國副總統；他又就當時自己的言論道歉，指上屆選舉時未有看清楚事實，就妄下判斷。

當主持人問到，未來公民力量與新民黨立場不同時會如何處理，林宇星形容，公民力量與新民黨的政策倡議要有機結合，從下而上，強調公民力量並非單純的民間組織，在公共資源如何調配方面，應有所調整。

李梓敬表示，他認為議題應分為3個類別，如區議會的小區議題，「99.999%應按地區立場，因為選民是最大的問責對象」。至於跨區議題，他認為立法會議員都要回應地區訴求，因為區議員與立法會議員的利益應一致，故應睇地區的看法。全港方面，李梓敬認為應有溝通空間，取得地區意見，自己不會一言堂。

陳志豪則表示，地區「樁腳」是立法會議員的生命，要「百分之二百尊重」，故當地區與立法會建制派有突，他認為應以地區的意見為先，在大是大非上，絕不可作出有損地區的行為。

新民黨李梓敬。（資料圖片）

李梓敬認「越走越藍」

有與會者問到，李梓敬是因為政治機會而非因理念投契而轉投新民黨，質疑日後遇到更好機會時會離開新民黨，李梓敬回應指，自己離開原本所屬政黨的中間路線不是今天的事，自稱自己近年的言論已經是「越走越藍」。他認為在反修例運動後，本港多數市民已經有既定立場，中間派的空間不大。

林鄭上台初期時，態度亦不如梁振英時期強硬，例如會參加民主黨黨慶，但並未換來施政暢順，認為籠絡民主派沒有效果，斥民主派是「不惜一切奪權」。他又認為建制派不能迴避倡議政治論述，不能因為害怕選舉失利而態度變得溫和，並以田北辰為例，指他在反修例運動中即使態度較為溫和，但最後依然因為建制派的身份而未能成功連任。



李梓敬續指，任何建制派政團只是聚焦於地區議題並不足夠，政治上要有清晰立場，稱要「落水打輿論戰」。他以KOL100計劃為例，認為建制派不能逃避解釋對爭議政策的立場，而是要透過網上平台糾正假新聞及偏頗報導。他指自己經營的頻道已經有13萬訂閱，每條片均有10萬至20萬觀看次數，正是希望透過網上平台將公民力量及新民黨的想法傳播。