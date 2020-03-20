【立法會選舉】新民黨初選　李梓敬取9提名「入閘」　葉劉獲豁免

立法會選舉9月舉行，各政黨正陸續協調出戰人選。其中，新民黨黨內初選早前截止報名，今日（20日）為繳交提名的限期，參選人需取得該黨中央委員會及青年委員會委員合共不少於8人提名，才能「入閘」成為初選候選人。 已報名參與新東初選的原本有4人，包括現任立法會議員容海恩，但她早前已宣布退出初選。她的對手、前自由黨黨員李梓敬表示，昨日（19日）已取得9張提名票，足夠入閘，他形容過程艱巨，會盡力應付選舉。 至於是港島區初選唯一候選人、新民黨主席葉劉淑儀表示，由於只有她一人報名，所以將會豁免初選，只需由中委最快於本月底通過由她出選便可。

兩名已報名新界東初選的公民力量發言人林宇星（右）及社區主任陳志豪（左），亦分別各取得8張提名票，足夠入閘。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

李梓敬：過程艱巨 盡力應付初選

李梓敬回覆《香港01》查詢時表示，昨日已取得足夠提名票，他慶幸有機會，跟新民黨及公民力量的前輩，以及朋友請教對香港未來的看法。至於有否信心勝出初選？他說會盡力應付。

林宇星、陳志豪同「入閘」 葉劉獲豁免初選

另外兩名已報名新界東初選的公民力量發言人林宇星及社區主任陳志豪，亦分別各取得8張提名票，足夠入閘。

至於是港島區初選唯一候選人、黨主席葉劉淑儀表示，由於只有她一人報名，所以將會豁免初選，只需由中委最快於本月底通過由她出選便可。

港島區初選唯一候選人、黨主席葉劉淑儀表示，由於只有她一人報名，所以將會豁免初選，只需由中委最快於本月底通過由她出選便可。（資料圖片 / 張浩維攝）

初選三部份組成 模擬論壇邀程介南、謝偉俊提問

葉劉早前在傳媒茶聚中表示，初選評分機制由三部份組成，當中佔五成的遴選委員會評估包括：1) 筆試：候選人需要撰寫800字評論文章；2) 面試：讓遴選委員會對候選人的背景、能力及理念有較全面了解；3) 模擬競選論壇：遴選委員會已邀請前立法會議員程介南、商台節目主持及立法會議員謝偉俊作提問，並測試候選人辯論能力。

最後參選人要通過地區樁腳投票，以確保獲得足夠地區支持度，最後經36人黨中央委員會、7人青年委員會作暗票投票，總得分最高之候選人將代表新民黨出戰立會。