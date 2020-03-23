【立法會選舉】民主黨願按機制棄選　黃碧雲：35+重於黨派利益

民主派近日就9月的立法會換屆選舉進行協調，以取得35席以上為目標。據了解，九龍西各路人馬將於明日（24日）舉行協調會議，但有素人擔心大黨未必會遵從機制棄選，對協調有保留。 繼公民黨後，民主黨昨晚亦公開承諾願意遵守協定機制，民主黨選舉委員會主席李永達明言，若該黨參選人支持度排在目標議席以外，願意棄選，「九西（目的爭取）四席，如果（九龍西現任議員）黃碧雲排第五，我會叫佢棄選」。 黃碧雲回應《香港01》查詢時表示，完全同意此做法，並指民主運動的整體力量，高於黨派及個人利益。原先對協調有保留的油尖旺區議員李傲然表示，樂見大黨公開承諾遵守機制，稍後樂意加入協調。

有素人擔心大黨未必遵從機制，公民黨及民主黨先後公開承諾。（公民黨、民主黨fb專頁截圖）

兩大黨承諾遵守機制

民主派上周先舉行九龍東選區協調，會上眾人達成初步共識，同意採取「棄選」機制，訂立每區目標議席，以選舉日前最後民調為基礎，讓排名跌出目標議席的候選人棄選。據悉，民主派有意以九龍東為試點，其他區的協調機制會以此為參考，本周內會協調九龍西及港島區安排。

不過，有素人指大黨「議價能力」強，即使排名較後，亦未必會遵從機制棄選，最後一句「大局為重」，知名度較低者往往成為犧牲對象。李傲然較早前接受訪問時質疑，即使事前各方達成協議，但選舉利益當前，難以保證人人遵守承諾，認為民主派之間欠缺根本互信。

公民黨上周五（20日）踏出第一步，表明願意參加民間就立法會選舉提出的協調或初選方案，亦承諾遵守協定機制；民主黨昨晚亦透過社交網帖文，表明會尊重及跟從協調出來的最終方案。李永達回應媒體查詢時亦表明，無論最終方案如何，民主黨都會遵守，即使是該黨現任議員爭取連任，如果最終民調結果跌出目標議席外，都會叫對方棄選。

李傲然表示，樂見大黨公開承諾，稍後樂意加入協調。（資料圖片）

黃碧雲籲素人作類似承諾

黃碧雲回應《香港01》查詢表示，完全同意民主黨的立場。她認為民主運動走到今日，民主派在不公平制度下，即使有民意多數支持也不能取得相應的議席，今年9月應該盡一切辦法爭取最多議席。她表示，所有真心爭取民主的人，都會明白35+的重要性，又指推動民主運動，重要性肯定高於黨派和個人利益。

她又指，民主黨一向樂意和各派別商討並遵守最終的協定，希望其他黨派和素人也可作出相類似承諾。民主黨正舉行黨內初選，黃碧雲正與深水埗區議員袁海文爭奪出線資格。

李傲然：願參與下輪協調

李傲然昨晚在社交網表示，樂見大黨公開承諾，未來定必會開展與不同人士商討未來的可能性，認為這些協調問題必須在7、8月之前就處理好，所以3月就需要啟動討論。他回應《香港01》記者查詢時進一步解釋，明日的討論會因事未能出席，但下一輪協調時樂意參與。他又希望，各黨派盡快就日後的議會工作路線達成共識。