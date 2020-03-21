【立法會選舉】逾40素人組黨攻立會　主打本土議題　勢成第三勢力

立法會選舉今年9月舉行，民主派各板塊積極協調和集合，務求達致立法會議席過半的目標。綜合各方消息，逾四十名「素人」區議員正醞釀組織政黨，成員包括屯門區議會副主席黃丹晴、沙田區議會副主席黃學禮、葵青區議會副主席張文龍、大埔區議會副主席劉勇威等。 有該政黨成員向《香港01》透露，該黨將主打本土議題，又指組黨旨在重塑本土派雛形，將過往組織較為鬆散的同路人重新整合，該成員希望，新政黨能於5月前舉行成立記者會。

趙柱幫成出戰新界東的大熱人選。

黨政分家運作 出戰立會需甄選

據了解，新政黨由元朗「素人」區議員負責統籌，現時正與不同立場相近的「素人」商討，招募成員入黨，現時至少有40名區議員和地區人士加入，料成員人數將不斷增加。

新政黨雖未正式成立，但成員組成已見雛形，成員目前主要以新界西區議員為主，單計「屯元天」區議員共18人。至於新界東方面，8至10名沙田區政成員將以個人身份加入新政黨，包括黃學禮、趙柱幫等，其餘成員則以九龍西為主。

有該政黨成員透露，新政黨將會主打本土議題，並以「黨政分家」的模式運作，即有意參選立法會的黨員將不會擔任該黨的正、副主席。有成員透露，該黨雖主打本土議題，但會避開敏感字眼，避免參選立法會被「DQ」的風險。

據了解，政黨包括四名區議會副主席，包括劉勇威（左上）、黃學禮（右上）、黃丹晴（左下）和張文龍（右下）

或派員出戰3區直選

另一成員則透露，組黨旨在重塑本土派雛形，將過去幾年較為鬆散的本土派中人重新整合，強調該政黨並非只為選舉，而是一個全方位的政治組織。他又表示，該政黨以議會抗爭為要務，「讓大家（支持者）知道我哋（議會抗爭）同傳統民主派有乜唔同，希望同過往嘅『抗爭』有所連繫，一齊『夾泛民』做嘢」，他希望新政黨能於5月前舉行成立記者會。

綜合各方消息，該政黨將至少劍指3區地區直選、「區一」和「超區」，包括「幫主」趙柱幫成為出戰新界東的大熱人選、屯門區議員張可森擬出戰新界西、馮達浚則有望出選九龍西，另外屯門區議員李家偉和葵青區議會副主席張文龍正考慮出戰區議會（一）功能組別，亦傳出元朗區議員張秀賢則為出戰「超區」的大熱人選。新政黨將設有程序，甄選有意參選人士，決定是否派出有關人士代表該黨出選。

有傳張可森有意出戰新界西。（資料圖片／歐嘉樂攝）