【立法會選舉】九西4萬本土票何去何從？本土新黨擬推素人出選

立法會選舉今年9月舉行，不少有意參選人士蠢蠢欲動，為出戰立會選舉作部署，當中以九龍西直選的戰況最為複雜，已逾十名民主派人士有意角逐。去屆代表「熱普城」出選的黃毓民和青年新政游蕙禎各取得逾兩萬票，二人合共得票為40,802票，佔總得票率14.65%，政圈關注，今屆有否參選人能承接黃、游二人的本土票源。 綜合各方消息，至今傳出數名與本土派理念接近的政治素人有意參選九龍西，包括油尖旺區議員李傲然、與香港眾志秘書長友好的大專學界國際事務代表團發言人張崑陽等，二人均有力吸納部分本土派票源。與此同時，逾四十名素人區議員正醞釀組政黨，據悉與素人友好的九龍城大小事主席馮達浚或獲推舉，出戰九龍西直選。

黃毓民去屆以400票之差飲恨落選。

九龍西直選共有6個議席，建制派於去屆立法會選舉採取「穩守」戰術，只派出民建聯蔣麗芸和經民聯梁美芬出選，令民主派和本土派成功取得四席，其中游蕙禎以20,643票取得九龍西末席，黃毓民則以400票之差飲恨落選。隨着DQ候選人、「熱普城」分裂、宣誓風波等事件發生，本土派勢力四分五裂，即使有很多與本土理念接近的素人在區選中當選，但由於本土派有不同「山頭」，政治理念各有不同，因此仍待進一步整合。

有本土派中人分析，本土派在比例代表制下，倘能集合黃毓民和游蕙禎在去屆換屆選舉的票源，本土陣營絕對有力與民主派爭—日之長短，在九龍西直選取得一席。

縱觀當前多名潛在人選，有傳循「國際線」名單出戰的張崑陽有力取得部分本土票源，不過由於張並非出自傳統本土系統，難以成為大部分本土派選民的意屬人選。至於李傲然，儘管他形象年輕實幹，加上與黃毓民份屬友好，但多名消息人士指出，李傲然最終參選的機會非常低，不過若他參選，絕對有望成為黑馬之一。早前表明有意參選的深水埗區議員、「逆權大狀」劉偉聰，由於他一直為被捕人士提供法律支援，因此或會得到部分本土派支持。

馮達浚接受查詢時表示，正思考是否參選，及積極與不同地方人士、街坊聯繫，收集和聆聽他們意見。（馮達浚facebook）

馮達浚、劉澤峰擬出戰九龍西

另—邊廂，逾四十名素人區議員正醞釀組織政黨，主打本土理念，有消息人士指出，素人組黨旨在重塑本土派雛形，將過去幾年較為鬆散的本土派中人重新整合。據了解，與素人友好的馮達浚或被推舉，出戰九龍西直選。24歲的馮達浚去年區選出戰九龍城「龍城」選區，挑戰民建聯吳寶強，最終馮僅以99票之差落敗。

馮達浚接受查詢時表示，正思考是否參選，及正積極與不同地方人士、街坊聯繫，收集和聆聽他們意見，又表示將會「親本土」的同路人研究論調，宣揚本土理念，又認為選舉只是其中一個宣揚理念的手段。

樹仁大學前學生會會長、學聯抗爭者支援基金前主席劉澤鋒日前亦表示考慮參選九龍西直選，他揚言冀成為議會「攬炒派」，推動本土自救，「延續街頭路線，在議會攬炒，即使政府將具爭議的議案綁架民生議案，亦會投下反對票」。

劉澤鋒日前亦表示考慮參選九龍西直選，他揚言冀成為議會「攬炒派」，推動本土自救。（劉澤鋒facebook）