【新冠肺炎】林鄭哽咽籲檢疫人士勿外出：忍耐一下才可打贏抗疫戰

新冠肺炎疫情持續，近日本港確診數字急升，建制、泛民等不同政黨均要求政府禁止非港人入境香港，行會成員林正財則建議全部酒吧及婚宴場所暫停營業。 特首林鄭月娥今日（23日）下午3時半舉行記者會，食物及衛生局局長陳肇始、保安局局長李家超亦會出席，料公布進一步防疫、抗疫措施，《香港01》將直播現場情況。

（羅君豪攝）

批有人故意違檢疫令 「對唔對得住醫護？」

【16:29】林鄭月娥最後向所有在前線的醫護人員表示深切敬意，指由於疾情有感染風險，令參與的醫護人員及其家人有感染危險。她語帶哽咽指，「這班同事已經好有毅力抗爭數月，如果這個時候由於少部份人故意違反家居檢疫令，出去打吓波、食吓車仔麵而導致社區爆發，我請問佢哋對唔對得住呢班同事?」

她呼籲所有接受檢疫人士不要外出，強調忍耐一下，香港才有機會打贏抗疫戰。

【16:15】有記者問到律政司仍在研究規例規管領酒牌場所，最快何時才能做到。林鄭指，相關規例的訂定需要一段時間，因為要用到法律手段，律政司司長亦已向她表示，這個工作是分秒必爭。在規例以外，政府亦會和同業界商討，有什麼措施可以先一步做。

就如何識別入境人士14日內是否到過歐美，保安局局長李家超指出，入境處對於任何入境人士，都會作詳細的查問，入境處人員相當專業，有經驗以及問話技巧，入境人士需要提供資料，過往多次出現因為資料未獲滿意，而被拒絕入境的情況。他又提醒，向入境處人員提供虛假的資料，一經定罪可處監禁14年。

至於現時有不少人違反檢疫安排，如何能做得更好，食物及衞生局局長陳肇始表示，警方早前發現5名人士違反檢疫令，已全數截獲，另有三十多位擅離家居者也被發現。

酒店檢疫方面，陳肇始表示現時針對入境人士的主要措施都是家居檢疫，酒店當然是可以選擇，而政府亦留意到有部分檢疫人士已選擇酒店，有些酒店亦已安排服務套餐、特定樓層作檢疫用，這是個別酒店的商業決定。政府亦會繼續增加對入境人士的病毒檢測，並因應整體情況，調整檢測策略。

李家超。（羅君豪攝）

【16:16】有記者問到為何政府不在數日前便開始禁止非港人入境，林鄭解釋，過去兩個月來，政府每次採取措施都要監測疫情變化，採取適當措施，「講緊每一次，可能係每一日，甚至每一個上午、每一個下午」，而當局亦會交代措施成效，例如3月19日開始從所有國家地區入境香港的人士都要接受14日檢疫，她指該措施對非香港居民相當有成效，目的只有數百人入境，形容「不是做得遲」。

林鄭表示，目前香港確診數字為318宗，當中非香港居民是4宗，包括一名港人配偶。至於未來會否有「更辣」措施出台，林鄭表示要視乎未來入境情況，以及本地、海外情況。

有關向飲食場所公布營業指引，林鄭月娥表示，有關工作正在進行，衛生防護中心將會發出清晰指引，相關的局及部門會在未來數日邀請業界商討，「睇下喺行裏面有咩可以做，令食肆不要關閉」。她表示，許多香港居民沒有下廚習慣，需要外出用餐，但餐廳可試轉做外賣生意，這方面希望可以聽取業界意見。

至於禁酒令的立法工作，她指負責發酒牌的部門是酒牌局，非法定機構。由於今次限制不准賣酒是嚴厲措施，律政司司長正研究援引反《預防及控制疾病條例》第599章另立規例。

林鄭月娥。（羅君豪攝）

【16:09】被問到幾天前已有專家建議禁非本地人入境，今日才宣佈會否太遲，林鄭表示政府會不斷監察疫情發展，迅速應變，例如早階段疫情是內地傳入，現時是由全球，政府會每一日監察疫情變化，檢視現有措施成效。她又指，由3月19日起採取新措施，針對非本港地區到港人士強制檢疫後，有取得一定成效，每日只得幾百人入境，因此她認為不是遲早問題，而是視乎成效。

她引述數字指，截至現時318宗確診個案中，涉及非香港居民的只有4宗，而其中一人是香港居民配偶。至於稍後會否有更「辣」措施，林鄭指會視乎本地、海外情況，只要社會支持、採納，而又有防控需要，政府會毫不猶豫去做。

有記者問到提供指引予娛樂場所、領有酒牌食肆的指引內容為何，以及引用什麼條例，林鄭指政府正擬定相關指引，相關局長稍後會用視像和業界商討，如何在仍營業的狀況下，仍做到最佳效果。政府會援引第599章《預防及控制疾病條例》，另立一條規例，去做到以上效果。

政府將修例禁止全港領有酒牌食肆、酒吧及會所等賣酒。（盧翊銘攝）

將修例禁止全港8600家食肆及會所等賣酒

【15:45】林鄭月娥提到，感謝近日有不少香港市民盡公民責任，一直有舉報帶手帶人士外出，政府會研究盡快成立舉報熱線。

為了減少社交接觸及聚集，因應近日在酒吧、聚會產生確診個案，因為酒吧消費的行為本身更加高風險，如果有關人士飲醉，更加有機會有親密行為，政府將修例禁止全港約8600家領有酒牌的酒吧、食肆、會所賣酒。她希望酒樓及餐廳業界提出減少聚餐的自發性行為，如果仍然無效，會在法例中做賦權工作。

林鄭又指，香港現時有不少私人會所，將會要求私人遊樂場契約的會所需要停止所有康樂設施、更衣室及幼兒遊玩的設施，她希望會所已經做好保護感染措施，不然會發信要求他們採取相關措施，她在此呼籲其他私人會所都能跟隨相關做法。

林鄭稱，現時疫情變化大，希望透過大家齊心努力，成功抗疫。她提及香港至今未有爆發大型的社區感染是得來不易，對於有大批居民回港或有大家保持社交距離的警覺性減低，但她強調這是持續戰，需要市民共同努力，她有信心可以打贏這場仗。

（羅君豪攝）

周三起禁非香港居民坐飛機入境

【15:40】林鄭月娥表示，由於過去周末海外國家疫情嚴峻，社會出現社區感染群組，必須進一步加強防疫抗疫措施。她指，為了進一步防止輸入個案，切斷傳播鏈，宣布4項措施：

一、由星期三（25）日凌晨起，為期14天，所有海外居民飛抵本港不准入境。

二、其他經內地、台灣、澳門入境人士，如果過去14日到過其他海外地方，都不准入境。

三、本港停止轉機服務。

四、所有到港人士，將強制隔離14天。

所有英美歐抵港人士均需接受病毒檢測

林鄭表示，對於來自英國、美國及歐洲國家的無病徵抵港人士，將要求每一位都需要接受病毒檢測，各人會獲派樣本瓶，有關人士需將深喉唾液樣本提交至指定診所。

林鄭強調，會繼續嚴厲打擊違反檢疫令人士，她提及早前進行突擊檢查，發現有5名人士擅自離開住所，更有2個剪開手帶，警方已全數截獲並積極搜證考慮提出向他們檢控，他們稍後會被送入檢疫中心完成14天強制檢疫。另外，警方在行動中發現有36個人擅離家居，將會發出通輯令，她重申正在進行強制檢疫人士不要以身試法。