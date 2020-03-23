【新冠肺炎】政府抗疫新措施一覽　「禁賣酒令」外還有這些...

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）全球疫情加劇，近日本港確診數字急升，確診個案至今已突破300宗。 特首林鄭月娥今（23日）下午聯同食物及衞生局局長陳肇始和保安局局李家超召開記者會，宣布進一步的抗疫措施，包括周三（25日）凌晨起禁止非香港居民從海外國家或地區乘飛機入境、所有英美歐抵港人士需接受病毒檢測，又建議修例禁止全港約8600家持酒牌食肆、酒吧賣酒。

為防止出現更多輸入個案，林鄭宣布在25日凌晨起，所有非香港居民從海外國家和地區坐飛機抵港，將不准入境。（資料圖片）

林鄭月娥表示，由於過去周末海外國家疫情嚴峻，社會出現社區感染群組，故必須進一步加強防疫抗疫措施，其中包括五大措施。

一、周三起限制非港人坐飛機入境

為防止出現更多輸入個案，林鄭宣布在周三（25日）凌晨起，所有非香港居民從海外國家和地區坐飛機抵港，將不准入境；經內地、澳門及台灣入境的非香港居民，若過去14日曾到過海外國家亦不准入境。

至於所有從澳門和台灣入境人士，不論香港或非香港居民，都需要強制檢疫14天；香港國際機場將停止一切轉機服務。有關措施暫實施14天，政府會再視乎情況決定。

二.、所有英美歐抵港人士需接受病毒檢測

為更早發現無病徵的確診者，林鄭月娥宣布，所有來自英國、美國及歐洲國家的抵港人士，即使沒有病徵都需要接受衛生署的病毒檢測。她稱每人將獲發樣本瓶，有關人士需將深喉唾液樣本提交至指定診所。林鄭提到，早前已完成檢測143位無病徵的抵港人士唾液樣本，全部呈陰性。

為減少社交接觸，政府將修例禁止全港約8600間有酒牌的食肆、酒吧和會社售賣和供應酒類飲品。（盧翊銘攝）

三、修例禁止領酒牌的食肆和酒吧賣酒

林鄭月娥表示，為減少社交接觸，政府將修例禁止全港約8600間持有酒牌的食肆、酒吧和會所售賣和供應酒類飲品，相關細節正由律政司研究。林鄭指出，因應近日在酒吧消遣和聚會產生不少確診個案，故酒吧消費的行為本身屬高風險，在飲醉後更有機會有親密行為，令交叉感染增加。

林鄭又指，將與酒樓和餐廳業界商討，如何減少婚宴和慶祝活動等聚會舉行，以減低用餐時的感染風險，若酒樓和餐廳業界的自發行為無效，會在法例中作賦權工作，進一步管控酒樓和食肆的營運模式，如縮短營運時間或限制座位數目等。

四、私人遊樂場土地會所需暫停開放

由於香港現時有不少私人會所，林鄭宣布將要求私人遊樂場契約的會所暫停所有康樂設施、更衣室及幼兒遊玩設施，她希望會所作好保護感染措施，不然會發信要求他們採取相關措施，她在此呼籲其他私人會所，包括私人屋苑會所的管理公司及私人健身室能跟隨相關做法。

林鄭稱，感謝近日有不少香港市民盡公民責任，一直有舉報帶手帶人士外出，政府會研究盡快成立舉報熱線。（羅君豪攝）

五、設熱線舉報違反檢疫人士

林鄭表示，會嚴厲打擊違反檢疫令人士，當局早前進行突擊檢查，發現5人擅自離開住所，更有2人剪開手帶，警方已全數截獲並積極搜證考慮向他們提出檢控，5人稍後會被送入檢疫中心進行14天強制檢疫。

另外，警方亦在行動中發現36人擅離家居，將會發出通輯令，重申正在進行強制檢疫人士不要以身試法。林鄭感謝近日有不少香港市民盡公民責任，一直有舉報帶手帶人士外出，政府會研究盡快成立舉報熱線。