政府民望回升　林鄭評分僅22.3分　楊森：市民對林鄭不信任已定性

香港民意研究所今日（24日）公布最新的特區政府民望報告，民研在本月17至20日以電話隨機訪問1,004人，特首林鄭月娥評分的民望評分為22.3分，較月初輕微下跌0.3分，民望淨值為負64個百分點，數字與兩星期前分別不大。 至於特區政府的民望評分和信任評分則有明顯回升，最新滿意率淨值為負51個百分點，較上月的74個百分點，大幅回升23個百分點，屬去年5月以來的新高。 民主黨前主席、港大社會工作及社會行政學系榮譽助理教授楊森分析指出，政府近月大開水喉，積極協助市民應對疫情，令市民對政府的滿意程度有明顯上升，惟林鄭的民望仍處於低位，反映市民對林鄭的看法已定性，認為她不聽民意和剛愎自用，他呼籲林鄭不要以《基本法》23條等冒進行為，試圖為自己翻盤。

調查顯示，55%中學學歷受訪者予林鄭0分，，四成半50歲以上受訪者予林鄭0分。香港民意研究所主席鍾庭耀。（梁鵬威攝）

五成六受訪者予林鄭0分 50歲以上45%給0分

最新調查顯示，特首林鄭月娥的民望評分為22.3分，其支持率為13個百分點，反對率為77個百分點，民望淨值為負64個百分點。與月初公布的數字比較，當時林鄭的民望評分為22.6分，其支持率為13個百分點，反對率為80個百分點，民望淨值為負66個百分點。民研指出，全部數字與半個月前分別不大。

值得注意的是，56%受訪者直接予林鄭0分，55%中學學歷受訪者予林鄭0分，67%大學學歷以上的受訪者予林鄭0分；以年齡層劃分，18至29歲受訪者中，78%人予林鄭0分，六成30至49歲受訪者予0分，四成半50歲以上受訪者予林鄭0分。

特區政府滿意度17% 不滿度68%

至於特區政府的民望評分則有所回升，最新滿意率為17%，較上月的9%，回升8個百分點；不滿率為68%，較上月的83%，下跌14個百分點；滿意率淨值則為負51個百分點，較上月的74個百分點，回升23個百分點，是去年5月以來的新高，不過數字仍為負數，平均量值為2分，即整體上接近「幾不滿」。

信任程度方面，最新的信任比率為25個百分點，不信任比率為62個百分點信任淨值為負37個百分點，較上月的負62個百分點，大幅上升25個百分點，平均量值則由1.8分，上升至2.3分，即整體上介乎「幾不信任」及「一半半」之間 。

楊森：中央現階段不會換特首

楊森分析指出，林鄭政府近月大開水喉，先花300億元成立防疫抗疫基金，再耗費700億元全民派錢，又公布臨時封關等防疫抗疫措施，令政府的評分有所回升。雖然政府民望有上升，但林鄭評分仍處於20分大關，楊森認為，此評分反映市民對林鄭的不信任已定性，認為她不聽民意、剛愎自用，修例風波和抗疫表現令市民徹底失望。

楊森研判，中央現階段不會更換林鄭，他解釋指出，民主派在區議會選舉大勝後，選委票增加66票至接近400票，若淺藍工商界「轉軚」支持泛民候選人，中央將會「好頭痛」。

對於有逾半人予林鄭0分，楊森認為，數字反映林鄭的認受性已「低無可低」，他呼籲林鄭不要以《基本法》23條等冒進行為，試圖為自己翻盤，「唔好以為新招可以幫自己翻到盤，諗都唔好諗，23條諗都唔好諗，民情只會一面倒。」