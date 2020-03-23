【新冠肺炎】斥檢疫者外出食車仔麵　林鄭哽咽： 對唔對得住醫護

行政長官林鄭月娥今（23日）下午召開記者會，宣布最新防疫措施。在記者會尾聲，食物及衞生局局長陳肇始發言後，林鄭月娥突然表示要補充幾句，她先向所有前線的醫護人員表示深切敬意，指由於疾病有感染風險，令參與救護工作的醫護人員及其家人都有染病危險。 言畢，林鄭月娥停頓數秒，再開口時即語帶哽咽，「呢批同事已經好有毅力抗爭兩個多月，如果這個時候由於少部份人故意違反家居檢疾令，出去打下波、食下車仔麵，而導致社區爆發，我請問佢哋對唔對得住呢班同事？」說時眼泛淚光，聲音顫抖。

籲港人忍耐一下 香港始能打勝仗

林鄭月娥指，過去兩個月政府推行一系列減少社交接觸的措施，包括家居工作、取消全部文化藝術活動，曾經成功令社會稍微可以恢復活動，酒樓食肆多兩、三成生意，「而家因為有輸入個案......但我哋從來無排斥香港居民返嚟，無論是英美法德留學的香港學生，或在日本受疾情影響的郵輪旅客，或者仍滯留湖北的香港居民，我哋都好樂意接佢哋返嚟。」

林鄭月娥強調，接海外港人回港的同時，他們要守規矩，要明白若不守規矩對疫戰造成的影響，才有能力可以齊心抗疫。她呼籲每一個打算違反家居檢疫令、仍要出去進行社交接觸的人認真思考，是否可以再忍耐克制多一段時間，讓香港有機會打贏場打仗。