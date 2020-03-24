【新冠肺炎】無酒牌可帶酒去飲？湯家驊指禁賣酒未必可行：要更嚴

本港新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）新增個案近日大升，行政長官林鄭月娥昨日（23日）表示，政府正研究修例，禁止全港約8,600間持有酒牌的食肆、酒吧和會所售賣和供應酒類飲品。 禁酒令一出引起業界很大反響，亦有意見表示禁賣酒存在「法律罅」，成效未必高。 行政會議成員、大律師湯家驊接受《香港01》訪問時，直言政府應該要做得更嚴。

香港多條酒吧街人流稀少↓

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林鄭昨日提出將會禁止賣酒，表示酒吧顧客難以「坐遠啲」或「分餸」，他們會脫下口罩飲酒聊天，是高風險的行為。林鄭表示，政府願意與酒吧業界商討，以免酒吧成為病毒傳播場所。

言論一出酒吧業界群起反對，指如果一禁就禁兩、三個月，肯定九成酒吧結業。亦有言論指，如果食肆禁止賣酒，顧客仍然可以從外面帶酒入去，食肆東主難以拒絕。

外國禁酒時段 客人不能在店內飲酒

湯家驊表示，能否帶酒入食肆，要視為是否有酒牌，以及其他禁止賣酒的法令。他以外國為例子，部份地區限制在某些時段不能出售酒精飲品，當地顧客會在指定時間之前買酒，然後到店舖外面飲。以此理解，店舖沒有酒牌或處於限制時段，客人是不能在店內飲酒。

至於政府計劃禁止賣酒，湯家驊表示要視乎法例怎樣寫，未有條文之前難以評論。

湯家驊表示，疫情變化得化，已經過了「考慮」的時候，呼籲政府採取更嚴格措施。（資料圖片）

禁賣酒非直接應對疫情 或受挑戰

至於禁止賣酒這項決定，湯家驊對此亦有意見。他指出，當政府推出一項法例，如果要針對疫情，就要有立竿見影的效果。如果該法例無法阻止病毒散播，有機會受到法律挑戰。賣酒本身並不是病毒散播的關鍵行為，因此湯家驊認為這項法例未必可行。

倡效法德、英 禁止兩人以上聚會

禁止賣酒不可行，湯家驊建議政府採取更直接、更嚴格的措施，效法外國禁止社交行為。他指出德國、英國已經有法例禁止兩個人以上的聚會，香港也可以跟隨。他又指這項措施不是最嚴，因為未到要求全城宵禁。

最近兩日，德國、英國、新西蘭均推出嚴限社交措施，禁止兩人以止聚會。德國總理默克爾（Angela Merkel）亦限制全國餐廳只可以提供外賣，髮型屋、美容店等店舖要關閉。

英國、德國最近情況↓

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疫情變化快 湯：已過了「考慮」階段，須馬上斷感染鏈

湯家驊呼籲香港亦要採取相同嚴格的措施。他表示近日本港疫情變化得很快，3日增加超過100宗確診個案，考慮到可能有14天潛伏期，本港面對的情況十分嚴峻。湯家驊指現時已經過了「考慮」的階段，認為必須即時實施一些措施，政府行動不能再慢，否則難以截斷感染鏈。

「任何權利都受限於公共衞生」

然而採取嚴格的限制措施，例如下令食肆暫停營業，必定會引來反對，甚至法律挑戰。

湯家驊認為，如果政府以香港法例第599章《預防及控制疾病條例》頒下禁令，反對聲音不會太容易挑戰得到。

他指出，人權並不是絕對，任何權利都受限於公共衞生等事情。湯家驊表示現在已是生死攸關的時候，個人不能再說「不方便」或其他理由妨礙防疫工作。