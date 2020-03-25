【新冠肺炎】李慧琼評禁酒令：非最核心問題　應研究限制社交聚會

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肆虐全球，民建聯於本月中旬進行了「市民防疫情況調查」，今日（25日）召開記者會公布調查結果。民建聯立法會議員李慧琼提出，若出現社區爆發的苗頭，政府應與專家研究限制人流聚集，包括參考英國做法禁止兩個人以上的聚會，「因為冇野比健康生命更重要」。

李慧琼提到，政府日前建議暫時禁止領有酒牌的食肆酒吧售賣及供應酒精飲品，但認為賣酒非最核心的問題，最重要是需減少社交接觸，提出情況嚴重時政府應禁止市民聚集，能較為實在地減低感染風險。李慧琼以內地大力阻止市民出行，成功緩和疫情為例，「緊急時政府冇野係唔去諗，因為冇野比健康生命更重要」，稱若出現社區爆發的苗頭，政府要與專家研究限制人流聚集，包括參考英國做法禁止兩個人以上的聚會。

她又提到，政府應高調督促所有公共交通工具的乘客配載口罩，主動與運輸公司洽商防疫措施，包括為司機及乘客的座位之間加設膠板；食肆方面，應提倡餐廳加闊座位距離。陳恒鑌亦指出，若需食肆關閉以配合限制市民出行，政府需先為業界提供援助。

陳恒鑌指出，若需食肆關閉以配合限制市民出行，政府需先為業界提供援助。（資料圖片）

近7成受訪者憂疫情致失業

民建聯於本月中旬對1,360名市民進行調查，探討市民購買防疫物資的情況。調查發現，一半以上受訪者的口罩儲備不足3星期，高達80.6%同意政府應設立機制保障口罩的價格及供應穩定。陳恒鑌認為，反映市民最關注的仍然是口罩等防疫物資的供應，政府應加強在這方面的角色令市民放心。李慧琼批評，政府拒絕向市民派發口罩，又不設立機制穩定價格，是不負責任的行為，再次促請政府成立公私營協作銷售平台，向藥房及不同機構採購口罩後，統一透過平台低價向市民發售。她又強調，要作好長久戰的準備，政府不應忽視口罩穩定供應的重要性。

另外調查又發現，達66.7％受訪者擔心疫情會令自己及家人失業，超過7成人認為政府應制定失業援助計劃；有43.3％受訪者因為擔心疫情，而出現失眠、憂慮、情緒困擾等精神健康問題。李慧琼指，政府應盡快推出第二輪防疫抗疫基金，並盡快設立失業援助，以應對即將到來的失業潮及倒閉潮，另衛生署應為市民設熱線提供輔導。