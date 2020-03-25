有線財經組FB質疑中移動用戶數字　帖文下架、涉事員工被裁

有線電視財經資訊台上周五（20日）於Facebook撰文，指內地中移動上月移動用戶數字大減725萬，並標記指「＃成個香港啲人唔見晒」、「＃洩露國家機密」等，獲網民廣傳並質疑是否代表內地新冠肺炎真正的死亡人數。消息指負責員工已被解僱，而有線助理新聞總監兼財經資訊台台長顏寶剛遞交辭職信，後被挽留。

有線電視財經資訊台上周五於Facebook撰文，指內地中移動上月移動用戶數字大減725萬，帖文已經下架。

消息指，一名財經組的資深女編輯事後被高層招見，有指她不認為自己有錯，最後被解僱，而顏寶剛遞交辭職信後被挽留。涉事的FB帖文題為「700萬人去哪兒？」，於上周五上載至有線電視財經資訊台的專頁，指內地中移動最新公布的流動用戶數字銳減725萬戶，提出「咁多人，去咗邊」，並標記「＃真相只有一個」、「＃洩露國家機密」等。直至星期日（22日）中午，執行董事馮德雄通知財經組要求將該帖文下架。

中移動為有線的合作夥伴，於2018年9月簽約，由有線寬頻提供有線電視內容，並出租光纖網絡予中移動香港。

3大電訊商 2月用戶勁減1945萬

內地3大電訊商早前公布營運數據，2月移動用戶數目均大跌。中國移動用戶按月減少約725萬戶，中國電信按月減少約560萬戶，中國聯通按月減少約660.1萬戶，合計大減約1,945.1萬戶。

中國聯通首席執行官王曉初稱，3大營運商用戶數有明顯跌幅，僅是因為雙卡用戶在疫情期間放棄其中個電話號碼，令雙卡用戶減少所致。