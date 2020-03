新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情持續,特首林鄭月娥日前宣布將透過修例發出「禁酒令」,禁止全港約8600間持酒牌的食肆和酒吧賣酒,引起業界不滿。 中小企食店聯盟召集人林瑞華今(25日)聯同多名業界人士到政府總部外請願,反對政府實施「禁酒令」。林瑞華表示,疫情對飲食界造成打擊,批評政府沒有「封關」和做好隔離措施,亦沒檢討施政失誤,反而將責任推卸給飲食界,形容此舉是荒謬。

林瑞華今聯同多名業界人士到政府總部外請願。(黃舒慧攝)

約30人在政府總部外請願,高呼「kill the virus not the business 」、「硬推禁酒令,殺絕酒吧業」的口號。

林瑞華稱,已有3000名業界聯署反對「禁酒令」,指若措施持續兩星期,預計損失數千萬,長此下去不只是酒吧業,物流和酒的供應商都會有影響。

他預計「禁酒令」實施後,九成酒吧或面臨停業、甚至倒閉。他又指,不介意所有食肆停業14日,但政府必須要提供租金及薪金的補償。他希望政府能與業界溝通及提供補償方案,否則不排除有進一步行動。

調酒師工會主席侯翠珊(黃舒慧攝)