【立法會選舉】公民黨贊成初選　 梁家傑：義無反顧支持民間協調

立法會換屆將於9月舉行，民主派正積極為有意參選者進行協調。公民黨今早(25日) 舉行記者會，主席梁家傑表示，該黨將會義無反顧支持民間的協調，亦贊同初選。 梁家傑強調，公民黨會嚴肅承諾民間共識，不會輸打贏要，如協調機制最後得出的排名，公民黨不在推薦名單內，將不會派人出選，「當然唔會去選，咩叫莊嚴承諾，就係咁嘅意思。」

梁家傑強調，公民黨會嚴肅承諾民間共識，不會輸打贏要，如協調機制最後得出的排名，公民黨不在推薦名單內，將不會派人出選。（歐嘉樂攝）

梁家傑稱，對於有指協調對素人不著數，他強調明白素人的擔憂，認為要視乎機制操作，只要是公信力、客觀的平台即可，他亦希望民主派能有「功成有我足以」的胸襟。

若民主派議會過半 將要求政府回應五大訴求

公民黨黨魁楊岳橋表示，若民主派在9月立法會取得過半議席，將要求特首林鄭月娥回應五大訴求，若政府不回應，公民黨會在10月的《施政報告》投下反對票，並否決立法會往後的所有議案和撥款，強調要逼使對方解散立法會重選及辭職。



公民黨今早(25日) 舉行記者會，主席梁家傑表示，該黨將會義無反顧支持民間的協調，亦贊同初選。（歐嘉樂攝）

楊岳橋否認此舉是「攬抄」，指五大訴求不是在「石頭爆出來」，是獲民意授權。他重申，立法會職能必然是過半才能有效發揮，作為民主派整體要有足夠決心。

對於中聯辦主任駱惠寧早前公開批評民主派圖在立法會過半是奪權，梁家傑稱「奪咩權」，強調權是在香港人手中；法律界郭榮鏗稱，此說法反映駱惠寧沒有民主社會的胸襟，只有極權政府的思維；譚文豪形容情況如考試一樣，現在民主派考高分就說制度有問題，重申若不回應會否決所有法案和撥款。