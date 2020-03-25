【立法會選舉】九龍西初選現曙光：戴耀廷公民投票方案獲大致支持

民主派希望在今年立法會選舉爭取過半議席，有意考慮參選各地區直選的各路人馬能否協調，成為關鍵。繼早前九龍東考慮以棄選方式協調後，九龍西的人昨晚（24日）亦開會討論，席間大致以戴耀廷提出的「公民投票」，即結合排名與棄選的方案，獲最多人支持。 戴耀廷接受查詢表示，大部分他曾聯絡的人士都有親自或派代表出席會面，認為今次雖然算是定下了大方向，但仍有不少細節需要討論，包括如何安排棄選等。各與會者均表示，「公民投票」的確是無人表示強烈反對的方案，而直接舉行初選的方案，與及只是最終棄選的方案，都有人傾向不支持。

由戴耀廷提出的「公民投票」方案，即結合了初選與棄選元素的協調機制。（資料圖片）

結合初選兼棄選方案 7月先進行「排位賽」

由戴耀廷提出的「公民投票方案」，簡而言之，即是初選兼棄選，算是各個方案中的中間着墨。在此方案下，7月初將先進行公民投票，按得票先為眾參選隊伍，定出無棄選約束力的排名，有如一級方程式賽車的「排位賽」。這第一場排名，將供各參選隊伍參考其得票及排名，讓他們自行決定，是否整合參選隊伍或是否參與官方選舉。

至於此方案的棄選部分，各參與官方正式選舉的參選隊伍將承諾，按選舉日前兩天公布的民調結果，若支持度排名不在可當選的範圍內，便會公開宣布停止選舉工程，並呼籲原先支持他的選民，不要在選舉日投票給自己。

戴耀廷向《香港01》表示，「公民投票」方案，仍有不少細節需要商討。對於討論這麼快得出大方向，他相信，是因為今次討論並非由零開始，因為之前九龍東的協調，亦引起了全社會的討論。他提到，席間亦有人引用民間記者會的民調，作為討論的基礎。民間記者會今晚稍早前曾公布民調結果，當中94.4%受訪者認為，「抗爭陣營」候選人應透過初選制定出選名單。

+ 5 + 4 + 3

有與會者表示，認為今晚的討論未算已得出共識，只是有人明顯不喜歡只有初選的方案，「（初選時）選舉工程仍未開始，對知名度低的參選人，明顯有先天性的劣勢。」這人又指，有人不滿單純初選的方案，有包攬民主之嫌。

與會者質疑棄選時機 憂浪費選票

另有積極考慮參選的與會者指，各路人馬普遍都接受「公民投票」方案，只是對具體細節有少許質疑。此人又表示，只留待選舉最終階段才宣布棄選的方案，被不少與會者質疑，因為多隊人馬在選舉工程尾聲才棄選，將無可避免地浪費選票在屆時已無勝算的參選人身上；加上民主派與建制派在九龍西的選情咬緊，民主派在票源緊張的情況下，應避免浪費選票。

此外，亦有與會者相信，九龍西的民主派有意參選人討論協調的進度較快，是出於各人都有共識，建制派在九龍西有力派出3隊人馬參選，因而對協調的工作更加嚴謹。

席間亦有人討論，民主派應思考一旦奪得35席以上，具體應如何運用在立法會取得的優勢。但據悉，這方面的討論在席間不算太多。