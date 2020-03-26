【新冠肺炎】梁美芬斥禁酒令「唔湯唔水」　倡全港停擺至少兩星期

新型肺炎疫情持續，經民聯立法會議員、基本會委員會委員梁美芬今天（26日）早上接受電台訪問時，建議香港「停擺」至少兩星期，過後才回復經濟活動，形容做法「忍心」，但面對疫症不能仁慈。梁美芬又指出，美國加洲早以因疫情進入緊急狀態，質疑為何香港政府不援引相關法例。

梁美芬認為，香港可參考外國「停擺」，「一齊停擺兩個禮拜」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

梁美芬指美國加洲進入緊急狀態 質疑港府不引用

梁美芬接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，「禁酒令」做法「唔湯唔水」，政府落實措施時應嚴格和全面一點，她批評政府抗疫上做得不夠徹底，例如教會、宗教活動應該暫停。

梁美芬認為，香港可參考外國「停擺」，「一齊停擺兩個禮拜」。梁美芬解釋，香港疫情較二月份嚴重，肺炎病毒仍有很多未知數，希望透過「停擺」令確診數字返到零感染，過後才回復經濟活動。

「停擺」是否意味全面停市、停學和停工？梁美芬稱「唔敢講」停市，因很多經濟活動可以使用互聯網；至於停學，本身在城大執教的梁美芬指，現時上課也可以使用互聯網。梁美芬又認為，公務員不能全部停工，「有好多日常申請要做好人手安排」。

建議政府推第二波防疫基金

梁美芬呼籲，在「停擺」同時，政府需推出第二波300億元防疫抗疫基金，協助受影響行業。