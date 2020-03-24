律師會歡迎任命張舉能　梁美芬：過往判詞得到法律界及市民認可

特首林鄭月娥今日（24日）宣布，將任命終審法院常任法官張舉能，接替明年退休的馬道立，出任終審法院首席法官，明年1月11日生效。 律師會會長彭韻僖歡迎有關任命，指張舉能在司法界任職超過30年，當中逾一半時間在司法機構工作，包括高等法院首席法官，統領高等法院上訴法庭和原訟法庭，而張舉能也曾擔任過上訴庭庭長，曾處理多宗涉複雜的案件。律師會認為他具有豐富的司法和行政經驗，在司法機構內外都備受尊重，能勝任終審首席法官的工作。 本身是大律師的經民聯立法會議員梁美芬表示，個人非常欣賞張舉能在過去為司法機構所作出的貢獻，認為他作出的重要判決，及其所撰寫的判詞得到法律界及市民的認可。

律師會會長彭韻僖歡迎有關任命，指張舉能在司法界任職超過30年，認為他具有豐富的司法和行政經驗，在司法機構內外都備受尊重，能勝任終審首席法官的工作。（資料圖片）

彭韻僖表示，張舉能是終審法院首席法官轄下的資訊科技委員會的成員，認為現時法院迫切需要科技改革，確保法治得到彰顯，相信以張舉能對資訊科技的認知及知識，絕對有能力可以帶領司法機構進入21世紀。

梁美芬促司法機構積極增聘人手 處理大量積壓案件

梁美芬指，張舉能在司法機構擁有19年的豐富工作經驗，從區域法院一直做到終審法院，相信他非常了解司法機構現時面對的困難，對改善司法機構的問題有很大的裨益。

她又相信，終審法院未來在張舉能的帶領下，能夠繼續彰顯法治、保障人權自由，同時維護「一國兩制」及《基本法》的尊嚴，更重要是能令香港社會知道「法治」的重要性。梁美芬希望司法機構積極增聘人手，更快處理大量的積壓案件，在涉重大公眾利益案件能盡快作出判決，令公眾了解法律的底線，不要以身試法。

梁美芬又呼籲，主持立法會內會的郭榮鏗能盡快讓內會選出主席，令内會恢復正常運作，盡快完成任命程序，順利完成兩位法官的交接工作。

梁美芬表示，個人非常欣賞張舉能在過去為司法機構所作出的貢獻，認為他作出的重要判決，及其所撰寫的判詞得到法律界及市民的認可。 (資料圖片 / 張浩維攝)