【立法會選舉】梁美芬舊將「倒戈」戰九西　分析指左右陳凱欣選情

立法會選舉將於9月舉行，除了各政團正陸續協調人選出戰，一些獨立地區人士也蠢蠢欲動。據悉，已連續擔任四屆九龍城樂民區議員的楊永杰，有意出選九龍西，他前年年底已退出有份創立的西九新動力，今次「倒戈」與梁美芬對壘，聲稱要力爭「建制第四席」。 楊永杰向《香港01》表示，積極考慮參選九龍西直選，並主攻所屬的九龍城區，他透露現時有約10名地區樁腳支持，有信心可取得最少3萬票當選。 建制派人士分析，目前陣營內三大潛在候選人中，梁美芬的主要「票倉」在深水埗，陳凱欣則主攻中產屋苑較多的九龍城一帶，楊永杰出戰反而對陳凱欣的影響最大。

楊永杰表示，積極考慮參選九龍西直選，並主攻所屬的九龍城區，他透露現時有約10名地區樁腳支持，有信心可取得最少3萬票當選。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

楊永杰前年與另外五名地區兄弟退出有份創立西九新動力，包括：鄭利明、丁健華等，他坦言，退出是因不滿組織近年與經民聯越走越近，失去了當年代表獨立議員的取態。至於為何選擇今屆參選，楊永杰說，經評估實力後，認為自己有足夠地區樁腳支持，故不欲再為人「抬轎」，改由自己擔正出戰。

現時九龍西6席中，4人為建制派，包括：民建聯蔣麗芸、鄭泳舜、經民聯梁美芬及無黨派陳凱欣，但蔣麗芸早前退出黨內初選，政界預料她不會競逐連任。

梁美芬接受查詢時說，與楊永杰仍有合作，視對方為戰友和隊友，歡迎他有意參選。（資料圖片/余俊亮攝）

據悉，楊永杰在前年退出西九新動力時，已計劃參選立法會，受去年反修例風波影響，建制派在區選中大敗，但縱使議席大減，票數卻有上升之勢。在去年11月的區議會選舉，建制派在九龍西共取得逾16萬票，較兩次立法會補選中，各取得約11萬票為多。楊永杰認為，建制派有能力在九西爭取第四席，但評估在選民人數大增下，今屆最少需要獲4萬票才能當選。

楊永杰表示，若建制派需要協調九西的出選名單，要視乎協調機制的公平性，若有任何不公平之處，他或不參與協調而自行參選。楊永杰又透露，日後不排除另組聯盟，或邀請重量級人馬排名單第二位，為自己「抬轎」。

在2012年選舉中，楊永杰曾排在梁美芬名單第二位，及後一直替其助選，直至前年退出西九新動力。梁美芬接受查詢時說，與楊永杰仍有合作，視對方為戰友和隊友，歡迎他有意參選。梁又說，建制派一直希望在九西爭取最多議席，而經民聯必定會派人出選，不擔心對方參選會對自己造成威脅。

建制派人士分析，目前三大潛在候選人中，鄭泳舜的樁腳以油尖旺為主，梁美芬的主要「地盤」在深水埗，陳凱欣則主攻中產屋苑較多的九龍城一帶。楊永杰及其「兄弟」的票源主要來自九龍城，故對陳凱欣的影響最大。