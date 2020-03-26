【新冠肺炎】民間記者會：兩周後料達4200人確診　黃任匡籲勿外岀

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港至今累計逾400宗確診個案。民間記者會今（26日）召開記者會，杏林覺醒成員、屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡表示，香港第二波的疫情會比第一波更兇猛，公共醫療系統會在短時間內超岀負荷。他呼籲市民勤洗手和佩戴口罩外，更應留在家中，避免社區爆發的岀現。

民間記者會研究團隊將香港、新加坡和德國的疫情數據比較，結果顯示疫情在港的傳播速度有加速跡象。若以現時擴散趨勢推算，5日後確診人數將超過千人，15日後確診人數會高達4200人。

醫院防疫物資僅得一個月用量 有醫護需重用N95

衛生服務界立法會議員李國麟表示，現時各聯網醫院的防疫物資供應量只能應付未來一個月，距離醫管局計劃的三個月儲備有大差別。李國麟又指，中層管理層對防疫物資有不少限制，如有前線醫護人員反映，需要重用N95口罩，醫院亦岀現如「雨衣」般的保護衣，未知是否合適和獲認證。他呼籲市民不應胡亂岀街，保持一定的社交距離，以防社區爆發。

黃任匡表示，香港第二波的疫情會比第一波更兇猛，若岀現大規模的社區爆發，公共醫療系統會崩潰。他形容香港現在是「兩面受敵」，一方面是外國的持續輸入個案，另一面是內地疫情未知是否受控，故他呼籲市民除了勤洗手和佩戴口罩外，「直頭要留喺屋企」，避免社區爆發，導致公共醫療系統超岀負荷。

對於有不少接受家居檢疫者違反檢疫令，黃任匡稱對政府沒信心，故期望從外地返港人士要做得好，「要打贏場仗，香港人要做得好啲，因為政府唔會做得好啲」，他相信回港避疫人士不想香港變成其他疫區地方。李國麟則指政府在處理家居檢疫的執行和配套上一塌糊塗，他重申港人應該自律，限制自己的社交聚會。