【新冠肺炎】民調：八成人支持禁非香港居民入境　撐新封關措施

香港民意研究所（香港民研）於本月19日到26日共訪問了1,087名市民有關俗稱武漢肺炎的新冠肺炎疫情的調查，並於今日（27日）發布最新一期民意調查報告。 調查指出，市民相當支持政府公佈的新封關措施。有81%受訪市民支持政府禁止過去14日身處海外的非香港居民入境，而所有由內地、澳門、台灣入境人士需強制檢疫14日的措施，反對的僅有6%。

不滿率維持約六成 鍾庭耀：趨於穩定

調查亦指出，有60%受訪者不滿特區政府應對新冠肺炎的表現，與上次調查61%的不滿意度相若。而受訪市民對政府的滿意度則輕微下降兩個百份點，有23%受訪市民表示滿意政府的抗疫表現。香港民意研究所主席鍾庭耀認為，對比起高峰期的八成不滿意度，現時市民對政府的不滿率回落至六成，反映不滿程度開始穩定，認為政府近月的防疫措施爭取到一定民望， 但不滿意率仍然高企。

鍾庭耀表示，現時市民對政府的不滿率回落至六成，反映不滿程度開始穩定。（張浩維攝）

「禁酒令」意見分歧 支持、反對各三成多

至於對俗稱「禁酒令」的禁止賣酒措施，鍾庭耀認為社會對此意見相當分歧，沒有一方是主流意見。調查顯示支持禁酒令的佔39%，反對的則有35%，沒有一方過半數。鍾庭耀形容，支持該措施的意見勉勉強強多過反對的意見，而行政會議成員，立法會議員及業界人士也有與政府不同的聲音，認為政府撤回此具爭議性的措施亦無不可。

平均口罩存量8星期 重用口罩比率增加

民間防疫措施儲備方面，香港民研亦訪問了16,324名市民的口罩儲備數量，報告表示平均每名受訪者有57.3日，即約8星期的口罩用量，擁有不足1個月口罩儲備的受訪者僅佔10%，有26%市民擁有兩個月或以上口罩存量。

不過，調查亦指出有33%受訪市民一個口罩會用多於一日，較上次調查稍為增加。鍾庭耀表示，留意到某些區如九龍城的太子區及北區的祥華區的居民，平均口罩儲備比較少，他呼籲民間可以自發及互助地捐贈口罩予儲量較少的市民。