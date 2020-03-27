【新冠肺炎】林鄭：禁酒令掀社會爭議　聽取意見後不禁賣酒

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球爆發，特首林鄭月娥日前表示，將會禁止全港約8,600間持有酒牌食肆賣酒和供應酒類飲品，引起業界及多名行政會議成員提出質疑。 林鄭月娥下午6時半，聯同保安局局長李家超、食物及衞生局局長陳肇始、食物環境衞生署署長劉利群，以及食物及衞生局常任秘書長謝曼怡舉行記者會，公布新一輪抗疫新措施，包括星期日凌晨零時起，禁止多於4人在公眾地方聚集，部分情況如工作間、履行政府職能、法庭、立法會、區議會、婚禮和喪禮等場合獲豁免；明日傍晚6時起，6類公眾娛樂場所如遊戲機中心、遊戲機中心等，關閉14天。 食肆方面，食肆顧客的數量必需限制在座位的半數或以下，枱與枱之間要保持1.5米距離、每張枱限坐四人、食客除了飲食期間，也要戴口罩等6項要求。

【19:30】有記者問到，如何看待習近平4點倡議？如何與內地加強合作？

林鄭表示，在世界衛生組織宣布疫情進入大流行時，正正需要各國合作，國家主席習近平在G20峰會上的發言，對香港很有啟發性，她表示，現時全球的共同敵人只有一個，強調社會要共同努力對抗疫情。

林鄭又說，社會在對抗疫情時應該要理解而非指責、要有信心而非沮喪，她特別提到自己今日選著天藍色上衣，就是因為有信心香港可以很快打完這場仗，很快就會雨過天青。

【19:33】林鄭表示，禁止群眾聚集的人數上限事實上沒有科學性基礎，是參考其他國家，而香港禁止4人聚會是比較合適。不鼓勵playgroup 場所繼續營運，因為會讓參與者聚集。

李家超，任何人都要遵守香港法律，法律條文清楚說什麼事罪行，又有人違反，執法部門就會基於證據執法，強調會搜集證據後、聽取律政司意見，不評論案件細節。

對於有報道指有女警進行病毒檢察時不戴口罩，李家超僅指行為不合適。

【19:27】林鄭表示，政府會聽取專家意見團的建議，近日減少人流的同時，並沒有減少來自內地的貨物進口。她提到內地因憂慮疫情輸入而措施了更嚴格措施，例如廣東省就要求所有香港入境人士隔離14天，但兩地之間的物流並無阻礙。

至於內地早前宣布，終止幾間美國傳媒記者的在中、港、澳採訪資格，林鄭表示香港會根據現有法例行事。

【19:20】有記者問到有關禁酒令朝令夕改，試問市民如何對政府的抗疫措施有信心？是否政府的決策過程出錯？政府是否緩慢及不精準地作出抗疫措施？有什麼措施防止內地訪港人士？

林鄭表示，政府的抗疫措施需要立法會通過，及行政會議的支持，因此不是完全精準地說是政府政策出錯令禁酒令突然撤回。在內部討論時，此政策是為了增加社交距離，不過其後受到社會大眾，包括酒吧業界的反對下才反對。林鄭表示社會對抗疫症的措施則有廣泛討論是好事，而所有措施不應該只聚焦個別業界，而是希望全面對抗疫症，因此提出禁止多人聚會。

林鄭表示，現時香港對比全球的國家，確診數字是非常少，不認為抗疫措施無效或不精準，而這些功勞應歸功於過往的措施。

對於內地訪港人士方面，林鄭表示是必須容許香港居民由內地返港，並稱這是基本法及人權保障的權利，當然在疫情下，這是一個兩難。因此需要返港人士合作在家接受隔離14日等措施。她補充，相比海外返港人士，現時只剩下很少人士從內地返港。現時隔離營、職員等防疫資源很有限，因此要從可持續的角度執行抗疫行動，而湖北返工人士的染病風險已經很少，因此毋須接受隔離營隔離。

【19:15】有記者表示，下星期就是月底，通常都會有公眾活動，問及政府是否禁止所有示威遊行，以及如何執法？另外如一家五口去食飯將如何處理，執法上是否有一定困難，另外政府稱不會執「禁酒令」是否跪低？

林鄭表示，在抗疫期間明白措施是取決於市民支持，如市民支持返港人士需強制家居檢疫14天，對於戴了手帶仍違命令人士感不滿所以會勇於舉報。她重申周一提「禁酒令」時出強調只是建議，稍後會就立法方面研究，其後透過傳媒報道知悉不少意見，當中指出的方向是規管聚集、聚餐，故政府聆聽意見採取相關措施「你點形容對我嚟講都不緊要」，最重要是措施是獲社會支持以及可以處理到疫情。

李家超表示，現時處理群眾聚集與公眾活動是兩回事，強調這次目標是因為公共衛生風險，希望大家保持一定社交距離，不應將群眾聚集與示威遊行的公眾活動混為一談。



【19:05】有記者問到，周一提出「禁酒令」後多個行會成員表明不同意，亦有專家顧問團成員明言，未曾就此作過討論，今日政府突然收回「禁酒令」，是否代表當日的決定太過倉卒，「今日的我打倒昨日的我」。

林鄭指，周一提出的方案是為了減少社交接觸，有的方案當日提出後便立即實行，例如寫信要求私人遊樂場契約的會所暫停所有康樂設施。她解釋，提出「禁酒令」是基於有意見指蘭桂芳是高危群組，希望政府能有所行動，並一再重申當日提出的「禁酒令」只屬建議。對於建議一出社會反應強烈，認為是好事，能加強社會對減少社交接觸的認知。林鄭指，有意見認為人們會在不同場所聚集，不可針對某一行業，在集思廣益下達成今日宣布的措施，亦證明政府在抗疫工作上一直樂意聆聽意見。對於有行會成員表明反對，林鄭指周一提出時行會尚未就此進行討論，歡迎行會成員提出意見；而專家對措施不知情屬正常，因為專家只會為政府提供建議，將意見落實為措施是政府的責任。

被問到政府是否有龐大及足夠的人手應付執法和巡查，確保人們有保持社交距離，林鄭強調在公共衛生緊急狀況下，不可確保有一定執法人員才實行措施，同時希望市民能自律、為己為人自我約制，如非必要都不要外出。而有關條例共有12項豁免對象，政府的法律專員仍在爭分奪秒進行草議，相信數小時後能公布。

陳肇始指，若食肆中有人違規，而沒有合理辯護理由，最高可罰款5萬元及監禁6個月；而進行違規的人群聚集，會被罰款定額2千元，或罰款2萬元及監禁6個月，執法人員會家期巡察。

食物環境衞生署署長劉利群解釋，餐飲界由食環發牌，日常都有進行巡查，會調派內部人手加強巡查，現場視察是否有人違犯當中的6項規定，相信其他部門亦會跟據規定應對及巡查。

77人違反檢疫令

【18:58】保安局局長李家超表示，自從3月實施一系列措施減低外地輸入風險後，由3月19日，要求所有海外國家抵港人士接受強制14日，以及暫停國際機場過境服務等措施執行後，入境人士大跌，尤其是訪港的非香港居民。在25日，機場的非港人入境人數下跌82%，即只剩下164人，昨天下跌到132人。港珠澳橋口岸方面，非港居民入境人數下跌97%，下跌26人，昨日僅有31人入境。深圳灣口岸，非港人入境人數下跌到329人，26號則下跌到124人。三個管制站整體入境人數，非香港居民在生效前，即24號的2246人，下跌到生效後的328人，昨天只剩下287人。香港居民入境人數由生效前的12537人，下跌到25號的整體入境人數，香港人非香港人，14000，5200，昨天4498人，整體人數9成是香港人。

19號到26號，警方共找到77人違反檢疫，當中40人有由市民舉報，警方搜集證據，律政司考慮檢控。

【18:49】食物及衞生局局長陳肇始表示，3月19日起為機場抵港人士進行的病毒測試，2,804個樣本完成測試，26個樣本呈陽性，即約每100名沒有病徵人士之中就有1名檢測後呈陽性。

三項加強措施：

一，進一步擴大監測範圍，涵蓋所有抵港但無病徵人士，全部會提供樣本瓶。一是有專車載到檢測中心並即場檢測，之後回家隔離檢疫14天，二是回家後再由家人送上樣本。

二，樣本收集點已經增加，並會研究其他收集樣本的方法。

三，研究所有抵港人士在指定時間之內提交樣本，以便盡早測試及減低親友感染風險。

陳肇始呼籲接受檢疫令人士自律，並希望他們積極配合政府收集樣本的措施，市民亦要克制、忍耐，採取保持社交距離的措施。

如違反管制措施，最高罰款5萬元監禁6個月。

違反人群聚集措施定額罰款2,000元，最高可罰2.5萬元及監禁6個月。

【18:40】林鄭表示，行政會會下午召開特別會議，會上通過兩條599章以下的規例，第一，禁止多於四人的公眾地方群組聚集，任何一個聚集超過四人，就會視為群組聚集，將會被禁示；第二是針對餐飲業務，她強調屬臨時措施，由食物及衞生局局長陳肇始發出，一般不會超過14日，若過了14天可以再次發出生效。

林鄭稱，簡單而言，即多於四人聚集就會被禁止，不過當中有12項獲括免，包括工作間的聚集、履行政府功能，如在法院、立法會及區議會聚集、喪禮及婚禮等，規例生效日期在3月29日零時生效，有效期14日，第二個規則是針對餐飲界，如領牌食店、咖啡店等，將提出6項要求，包括不可提供超過正常提供的百分之50的座位，枱與枱之間的距離要有1.5米，一張枱不可多過四個人，顧客和店員都需要戴口罩，顧客吃完後要戴回口罩、以及進入餐廳前要探體溫。

第二部分其他場所，將要求關閉六類場所，第一是遊戲機中心，第二是浴室、第三是健身中心、第四是遊樂場所，即桌球室、公眾溜冰場等，第五是公眾娛樂場所，包括電影院，第六是供租用的公眾場所，即派對房間，這條規例的生效日期較早，在明日3月28日下午6時，有效期限14天，規例會訂明執法的工作，誰人有執法權力，是否可以巡查、規定罪則等，稍後會用新聞公布交代。

對上述行業的管制，無可避免會影響他們的生意，可說是雪上加霜，亦會影響受僱員工，政府非常理解和明白，但為了公共衛生和抗疫的工作，故需要行這一步，承諾提供財政支援，希望僱主不要因為這樣而裁員，如在這段時間裁員，恐怕會影響他們稍後申請津貼的資格。她又指，自二月起成立防疫抗疫基金，各行各業都承受大打擊，包括早前在基金的行業，包括旅遊業，儘管在基金受惠的行業都有困難，另外基金未涵蓋的行業，政府宣布將啟動第二輸防疫抗疫基金，不論是否受加強社交接觸影響的行業與否，她稱已要求與各局長聯絡業界，稍後會再作交代，然後到立法會財會申請撥款。

+ 8 + 7 + 6

【18:35】林鄭月娥表示，新型肺炎疫情席捲，總確診人數達到50萬人，多個國家的醫療系統超出負荷，形容現時的情況十分嚴峻。就香港的情況，林鄭指今日確診個案達到破紀錄的65宗，2周內升幅達3倍，當中9成為外地輸入個案，本地個案多透過社交接觸傳染，包括婚宴、酒吧等場合。



林鄭提到，周一已因應疫情的發展推出新一輪的防疫措施，包括限制非港人坐飛機入境、要求所有英美歐抵港人士接受病毒檢測，以更早發現無病徵的確診者、以及要求私人遊樂場契約的會所暫停所有康樂設施、更衣室及幼兒遊玩設施。林鄭指，60多間會所已關閉有關設施，其他私人會所，包括私人屋苑會所的管理公司及私人健身室等亦有跟隨相關做法。她又感謝市民就家居檢疫的情況，主動作出舉報。

對於廣受爭議的「禁酒令」，林鄭強調日前只是建議作出有關措施，認為能引起社會對建議廣泛討論是好事，可以在同心抗疫上取得共識，目前最大的挑戰是要減少社交接觸。林鄭稱，已與業界進行了2次的會面，明白社會認為「禁酒令」不能對症下藥，此時更應該減少人群聚會及聚餐，立法禁止進行人多的活動。



+ 4 + 3 + 2

行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人今日（27日）表示，業界將會於明日（28日）起一連兩星期，自發採取八項措施，包括將每間食肆座位減半、推動晚上6時後外賣八折、入座前為顧客量體溫、酒吧不會安排現場演奏，及不會接待戴檢疫手帶人士等，預計有逾萬間食肆、酒吧及娛樂場所響應及支持。