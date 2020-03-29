【立法會選舉】朱凱廸：民主派勝出立會選戰　對中央才有真正打擊

立法會議員朱凱廸今（29日）在港台節目《給香港的信》表示，面對新型冠狀病毒疫情持續，不少國家都採取惠民措施，惟香港卻將擴大警方開支的優次放在醫療部門之上，面對現時情況他認為必須要作出改變。 朱凱廸又稱，去年區議會選舉中民主派大勝，若在立法會選舉同樣勝出，對中央才會有真正打擊。

朱凱廸稱，去年區議會選舉民主派大贏，只有在立法會選舉同樣勝出，對中央才會有真正的打擊。（資料圖片）

朱凱廸提及，面對疫情在全球蔓延下，不少西方國家都採取具意義的措施，如對於無法支付員工薪金的企業，英國政府將協助支付每名員工最多80%月薪等，但他認為只有自由民主國家才可享有這些措施，香港現時的處境與西方國家並不相同。

朱凱廸指，香港市民知道政府幫助的不是他們，特首林鄭月娥亦知道市民對她的信任度極低，故不論確診的數字增加或減少，政府都會將擴大警方開支的優次放在醫療部門之下，使他們在下一個財政年度可以聘請3700多名警員。朱凱廸稱面對現時情況，必須要作出改變。

朱凱廸認為，市民現時暫不外出上街不是因為感到沮喪，而是希望將精力集中在立法會選舉。他稱去年區議會選舉民主派大贏，只有在立法會選舉同樣勝出，對中央才會有真正的打擊。朱凱廸又指，民主派現時面對的是如何在立法會選舉中勝利，強調民主派別無選擇，只會繼續爭取民主。