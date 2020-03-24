【立法會選舉】民間記者會調查：94%人撐初選　86%願做策略選民

民間記者會於本月12至15日透過問卷訪問25,918人，了解受訪者對今年立法會換屆選舉的看法。結果顯示，有94.4%受訪者認為，「抗爭陣營」候選人應透過初選制定出選名單，有91%受訪者認為「抗爭陣營」應參與功能組別選舉。

民間記者會調查顯示，有94.4%受訪者認為「抗爭陣營」候選人應透過初選制定出選名單，有86%受訪者稱會參與成為策略選民。（盧翊銘攝）

立法會選舉將於今年9月舉行，民主派正密鑼緊鼓備戰和協調出選名單。民間記者會調查顯示，有94.4%受訪者認為「抗爭陣營」候選人應透過初選制定出選名單，有86%受訪者稱會參與成為策略選民。民主派過往常因出選名單太多而令建制派漁人得利，有78%受訪者認為參選名單數目需與目標相同。

攻功能組別為議席過半 不認同合理化不公義制度

過往曾有人認為，民主派不應參與功能組別選舉。是次調查了解受訪者對功能組別選舉看法。有91%受訪者認為「抗爭陣營」應參與功能界別選舉，有52%受訪者不認同參選功能界別屬合理化不公義制度，有91%人認為參選功能組別的目標是令「抗爭陣營」取得立法會過半議席。

初選方面，逾95%受訪者認同選舉論壇等活動有助參選人獲得公平的機會宣揚政綱，超過八成受訪者稱對泛民主派以往的不作為有顧慮，認為應優先推動本土派或素人參選功能組別選舉。

問卷亦有觸及政制問題，多達94.9%受訪者認同「2047年前，香港人應有權利透過公投決定香港前途」，認同分高達6.62分（最高為七分）；近八成人贊同立法會及香港特首雙普選是香港政制改革的最終目標，不過有78%人稱絕不認同「我相信中共政府有誠意緊隨《基本法》落實香港的一國兩制高度自治」的說法。

民間記者會發言人認為，初選應取消政黨票，因為做法不公平；又認為除了實體投票，應設網上投票，同時應設足夠宣傳期和選舉論壇，予不同參選人向選民宣傳理念。（盧翊銘攝）

民間記者會發言人認為，9月立法會選舉是港人以選票「懲罰保皇黨出賣港人、助紂極權」的機會，又認議席的意義在於為市民發聲，推動本土政治及民生議題、監察政府，又認為要延續「攬炒」民意，「為市民在制度內抗爭，打破香港『行政主導』的維穩政制」。

發言人認為，初選應取消政黨票，認為做法不公平，又認為除了實體投票，應設網上投票，同時應設足夠宣傳期和選舉論壇，予不同參選人向選民宣傳理念。