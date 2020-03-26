【立法會選舉】劍指五區「66443」　戴耀廷：大殺傷力憲制武器

立法會大選將於9月展開，在去年區議會選舉中取得大勝的民主派，劍指立會過半達到「35+」，由港大法律系副教授戴耀廷牽頭成立的組織「立會過半」，今日（26日）召開記者會分析9月選舉形勢。 戴耀廷表示，地區直選泛民志取「66443」，即新東新西各取6席，九西港島各取4席，以及九東取得3席，令立法會成為「大殺傷力的憲制武器」。 有區議員擔心，今次的選舉「不成功便成仁」，若選舉失敗泛民必遭到更嚴厲的打壓，呼籲不同光譜的人士一同就出選協商，更稱「民主派冇分裂嘅本錢」。

由民主派不同界別及光譜人士組織的「立會過半」，認為在區議會取得空前議席意味大部分市民對政府極為不滿，泛民在立法會中奪取過半議席的歷史機遇來臨。荃灣區議員劉卓裕指出，以區選泛民得票率57%推算，民主派有望取得地區直選35席中的22席。

同區區議員、牧師劉志雄指，在35席功能組別中，泛民有12席佔優，包括教育界、社福界、區（一）及（二）等，而工程界、飲食界和建築、測量、規劃及園境界均有望另爭3席，以達致立會過半，取得足夠籌碼制衡無視民意的政權。

戴耀廷。(張浩維攝)

戴耀廷：機會千載難逢但稍縱即逝

戴耀廷表示，泛民在地區直選的目標是「66443」，即分別在新東新西各取6席，九西港島各取4席，以及九東取得3席，令立法會成為「大殺傷力的憲制武器」。對於有人質疑「立會過半又如何」，戴耀廷坦言不會改變制度的本質，但是打破專制政權的契機，包括透過否決財政預算案觸發特首辭職、連結抗爭運動、爭取雙普選等，相信可在各區協調時再就此作討論。

戴耀廷形容，今次的機會是千載難逢但稍縱即逝，若今次戰敗中共必會加大力度打壓香港的民主發展，責任是要由泛民的每一方承擔，惟留意到地區選民對協調的意向強烈，暫時對結果傾向樂觀。

區諾軒：功能組別是勝出的必要條件

與戴耀廷一起為各區協調牽頭的區諾軒，就笑指自己是「踢唔到波嘅球員」，強調功能組別是勝出的必要條件，呼籲市民利用香港人的智慧，攻克登記功能組別複雜的行政程序，「唔理白公司定黑公司，登記到就係好公司」。他又提到有市民在登記選民上遇到困難，如進出口界需先由海關面試，但卻因疫情暫停，建議選舉事務處給予寬限，不要將民意排拒於制度以外。

即使區選大勝，沙田區議會主席程張迎自言仍有很重的危機感，擔心「不成功便成仁」，指若選舉失敗，政府及建制必會以更嚴厲的手法打壓及折摧泛民。程張迎希望各個光譜的民主派人士可以放下成見協調，為選民提供清晰的投票指引。

歎民主路難行 黎志強：民主派冇分裂嘅本錢

東區區議會主席黎志強提到鄭麗琼被捕，形容自己的心情沈重，「唔知幾時到我」，又慨歎「民主呢條路好難行」，「民主派冇分裂嘅本錢，一分裂就死」，呼籲其他民主派人士要做好溝通，適當時為大局犧牲自己。

資訊科技界立法會議員莫乃光指出，泛民自回歸至今，在立會選舉取得的票數從未少過一半，但就因為這個不公平的制度反而要被稱作少數派。他又強調，任何一個功能組別的泛民議員，均致力取消功能組別以達到真普選，並非如坊間所言欲保議席。

社總張志偉：功能組別選民有責任守住自己一票

雖然泛民在社福界佔優，但社總外務副會長張志偉就提醒選民，不要以為會穩勝。他指出，近日流傳一則訊息呼籲社福界選民轉到超區，惟事實上對超區的影響不大，亦容易讓建制乘虛而入，強調選民有責任守住自己界別的一票。