【新冠肺炎】黃家和倡資助酒吧食肆每間50萬　限用於支付人工租金

政府推出新一輪防疫措施，包括要求6類公共娛樂場所暫停營業，食肆等入座人數要減少一半，食桌間相隔1.5米距離，不少食肆表示生意難做，質疑措施成效。 香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，相信政府在數日內將推出支援業界的實質措施，他建議政府在新一輪防疫抗疫基金大手加碼支援，對酒吧、食肆資助支援增至每間50萬元、小食店每間30萬元，並設條件要求將資金用於支付人工及租金。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指，政府應一早全面封關，批評新措施令飲食業為政府施政失誤埋單。

林瑞華表示，措施由宣布到實施間的時間太短，不少業界甚至買不到新措施要求的探熱儀器，以至擔心買不到探熱器能否開店。（資料圖片／鄭子峰攝）

黃家和今日（29日）出席港台電視節目《城市論壇》時指，他昨晚在措施未實行前特意視察人流，發現生意大受影響，例如晚上10點到中環蘭桂坊，現場顧客不多於20人，銅鑼灣的食店的人客亦明顯減少。他指措施對餐飲業影響非常大，例如小食店有些本身只有5至6張桌子，在措施要求下生意難做。

公民黨林瑞華在同一節目表示，收到不少求助指措施由宣布到實施間的時間太短，不少業界甚至買不到新措施要求的探熱儀器。

香港調酒師工會主席侯翠珊指，酒吧界一直有做很多措施，包括探熱及提供洗手液，她反問這些措施如果有效，為何業界一直有做，仍有那麼多個案爆發。

酒吧業協會會員、酒吧負責人陸偉強認為，疫情的源頭是有人「播毒」，政府應先做好將他們隔離的措施，批評政府沒做好措施，「他們走到哪，就封到哪。」

黃家和指，相信政府的措施是出於人流管制的角度。他表示，擔心政府會有更強硬的措施推出，如有傳染病學專家曾建議全面關閉食肆、酒吧等，相信若全港業界不營業，本港將損失80多億生意。

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若政府全面補貼 有業界不介意全面暫停營業

對於有人建議整個業界停業14日，陸偉強指，只要政府願意負責商戶其間的開支就沒問題。至於如何支援業界，他認為可以與政府共同負責，「政府負責交租，我們出糧，同舟共濟」。他又建議政府參考禽流感時的做法，無法經營的商戶可交出牌照，由政府大筆援助，讓商戶可至少支令員工遣散費。

林瑞華指，商戶要跟從政府的建議不裁員有困難，因為商戶亦「今日不知聽日事」，部分可能已沒有流動資金，故政府的補償一定要盡快推行。他建議政府規定補償的一定比例強制用於支付員工薪金，不要令人覺得商戶剝削員工。

侯翠珊認為，政府可參考英國的政策，雖然當地酒吧全面停工，但在補償受影響員工的時間表做得快速、透明，而當地社區感染的確減少了，令市民安心抗疫。她建議政府在支助時，直接「分兩條水喉，一筆畀老闆支令租金等開支，一筆畀員工」，金額可參考業界的月入中位數。

只規管酒吧食肆 方向是否正確被業界質疑

現時本港其中一個最大的病毒傳播鏈，是確診者達55人的「酒吧群組」。但陸偉強分析，「酒吧群組」確診個案繼續上升，是由於病毒在已感染的人繼續傳播，並非在酒吧業界內繼續傳播。

林瑞華則表示，出現「酒吧群組」的原因，只是傳播病毒的那人剛好喜歡飲酒，反問「那如果這人喜歡打麻雀呢？」