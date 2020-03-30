【立法會選舉】梁振英：若泛民議席過半即攬炒成功　「香港玩完」

立法會選舉9月舉行，民主派以奪取35席以上為目標，前行政長官、全國政協副主席梁振英今（30日）在社交平台表示， 若然民主派奪得立法會過半議席，即是「攬炒」成功，「香港玩完」。

梁振英於社交平台撰文談及今年九月立法會選舉， 指若然民主派議員奪得立法會過半議席，即是「攪炒成功，香港玩完」。（資料圖片/羅君豪攝）

梁振英在Facebook表示，香港是全球唯一一個在應付疫情的同時需要應付示威遊行、放火和土製炸彈的地方，正在受雙重打擊。

他提到，近日民主派提過若得到過半數議席，將會否決所有政府的議案和撥款申請。他認為，半年後的香港最需要安定療傷，若泛民議會過半，「政府的保企業和保就業議案和撥款申請點算？」他又批評泛民不懂經濟，又否決政府的計劃，若然奪得立法會過半議席，將是香港第三重打撃。

全國人大常委會譚耀宗早前表示，若然泛民議席過半成真，將嚴重衝擊特區管治，行政主導亦會崩潰。（資料圖片/張浩維攝）

民主派近日正就立法會9月換屆選舉進行商討協調，以取得35席以上為目標。公民黨黨魁楊岳橋揚言，一旦民主派議席過半，特首林鄭月娥必須要在《施政報告》中回應「五大訴求」，否則公民黨將否決所有撥款申請及法案，包括《財政預算案》。

面對肺炎疫情及反修例事件雙重夾擊，建制派選情危急，全國人大常委譚耀宗日前表示，若然泛民議席過半成真，將嚴重衝擊特區管治，行政主導亦會崩潰。他建議政府在選舉前「把好關」，禁止鼓吹自決、「暗獨」等人士入閘。