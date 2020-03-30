【新冠肺炎】被困秘魯港人促港府代埋單　項明生轟自私：輸打贏要

新冠肺炎疫情全球擴散，公民黨立法會議員譚文豪今日（30日）引述滯留秘魯的港人指，收到入境處的電郵，政府正安排包機接載他們回港，但未有時間表等細節。日前有媒體訪問被困秘魯的港女S小姐，她要求港府代為支付在當地旅館隔離期間的食宿費用，引起不少爭議。 「旅遊達人」項明生在Facebook撰寫千字文，狠批S小姐在3月初全球疫症蔓延時，仍選擇去秘魯背包遊，「明知外有毒，偏向病毒行」，情況如同懸掛八號風球卻去海邊追浪，要消防員冒生命危險去搶救。 項明生指該港女「有咁耐風流」，「最少都應該出發前自己買個旅遊保險，而不是出事時叫政府同市民幫你埋單吧」。

旅遊達人項明生在Facebook說，S小姐在全球疫症蔓延的3月5日，仍選擇自己去秘魯背包遊，就是「明知外有毒，偏向病毒行。（資料圖片）

港女批「劣食」 項：「欠你香檳、三文魚？」

曾到過南美多國旅行的項明生表示，一個人去旅行走出Comfort Zone，需要獨自面對旅途中所有問題，解決每一道難關，「無法怨天尤人，因為這是自己的選擇，與性別身份年齡無關，旅途難關本身就是Backpacking的人生訓練。」

滯留當地的港女S小姐接受媒體訪問曾批評，在青年旅館隔離期間的飲食差劣，「真正的監犯也吃得比我好，兩個麵包與一杯像鼻涕的甜麥皮之類的東西」，項明生大為光火，指在秘魯租住青年旅館，一般只需10元美金，平日的免費早餐也只有麵包，「難道秘魯人民欠了backpacker香檳、三文魚及Parma Ham半熟溫泉蛋嗎？」

「旅遊達人」項明生。（項明生Facebook圖片）

同情被困港人 但不要輸打贏要

項明生批評，「不知什麼時候開始，有港孩旅途遇到問題，就搵個議員要求政府派包機去接送，咁樣全部旅遊保險公司都可以執笠啦！」

他強調，自己當然同情現在被困海外的每一個香港旅客，自己也曾經「Backpack過十多年，在秘魯Cusco時曾經去過她被困的Hostel，在斯里蘭卡遇到恐怖襲擊、在俄羅斯俾警察打劫，但是我從來沒有想過要找政府幫手，食得鹹魚抵得渴，自己救自己。」

項明生最後指，「去旅行可以去到盡，但就不要輸打贏要。Stay Home吧，公主。」​對於政府正安排包機接載滯留秘魯港人，項明生指，應由乘客自費付機票，勿要納稅人埋單，嘲諷稱：「記得返港後要入駿洋邨強制隔離14日，日日都係佢口中所謂的『劣食』，仲要付費HK$200/日。」