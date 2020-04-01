【新冠肺炎】田北辰嘆3月生意額挫8成　批林鄭籲減租有姿勢無實際

新型肺炎疫情肆虐，政府昨天（31日）公布2月份零售業總銷貨值，臨時估計為227億元，按年大跌44%，其中服裝相關商店按年下跌49.9%，按月下跌逾7成。 本身經營連鎖服裝店的實政圓桌立法會議員田北辰今天（1日）接受電台節目訪問，指其服裝店兩月份營業額按年跌7成，三月份營業額更按年跌8成，形容是「低處未見低」和「沒有最衰，只有更衰」。對於特首林鄭月娥昨天呼籲業主減租，田北辰批評林鄭的呼籲「行之無效」，又形容呼籲減租是史無前例的「有姿勢，無實際」，他再次建議政府推行三倍稅額抵免，若業主願減租，利得稅可獲三倍豁免。

田北辰表示，已於兩個月前親自向財政司司長陳茂波解釋有關構思，當時陳茂波稱建議複雜，需時研究，又擔心有關建議會被濫用。（資料圖片/龔嘉盛攝）

指生意「沒有最衰，只有更衰」

田北辰表示，未能估計四月生意額會否再創新低，他指若疫情日益嚴重，政府「加辣」推行禁足令，零售業四月份將更「大件事」。對於林鄭月娥昨天呼籲減租，田北辰揶揄林鄭：「如果呼籲有用，就唔使立法最低工資、唔需要限聚令啦」，他批評林鄭的呼籲是史無前例的「有姿勢無實際」。

田北辰再次倡議三倍稅務抵免的建議，他建議為願意減租的業主，提供三倍的利得稅抵免額，若減租五成，業主在減稅後只是損失兩成收入；若減租七成，業主在減稅後則只是損失四成收入。

陳茂波憂建議被濫用

田北辰表示，已於兩個月前親自向財政司司長陳茂波解釋有關構思，當時陳茂波稱建議複雜，需時研究，又擔心有關建議會被濫用。

