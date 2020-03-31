【新冠肺炎】營救滯留秘魯港人建制沉寂　葉劉：藍營好有情緒

新冠肺炎疫情全球擴散，秘魯自本月16日起宣布進入緊急狀態，全面關閉海、陸、空客運邊境，北非摩洛哥同樣因應疫情鎖國，分別有86名及37名港人滯留兩地。連日來建制派的反應與處理日本郵輪「鑽石公主號」及武漢港人回港大相逕庭，當時民建聯鄭泳舜親抵日本協助港人、工聯會頻頻召開記者會與武漢港人視像對話，今次面對滯留秘魯及摩洛哥的港人，建制派顯得一片沉寂。 新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀接受《香港01》查詢，直言「藍營好有情緒」，對於出手幫助兩地港人很有保留，而且政府要排包機到兩地的難度相當大，「今次都幾大鑊」。

葉劉接受查詢時表示，建制派對於出手幫助秘魯及摩洛哥港人相當保留，其一是因為「建制群組好嬲」，對於有部分滯留秘魯港人在當地展示「光復香港」旗幟感到不滿，引述有建制人士指「不如民佢哋去搵英國大使館幫手啦」。其二是涉事港人3月還出發旅行，「等於打風仲去滑浪，出事就要人救，如果有關人員在支援過程中不幸染疾或發生意外點算？」，更指據悉有藍營人士寫信要求政府不要出錢包機，故即使政府最終決定安排包機，費用很大機會需由滯留兩地港人自行承擔。

對於公民黨立法會議員譚文豪引述消息指，政府擬安排包機接載當地港人回港，葉劉就質疑是否如此容易做到，形容「今次都幾大鑊」，事關「一來冇直航，二來又冇民航協定，三來要求助大使館出面而不能由港府直接決定」。她補充，若果滯留港人以中國人的身份向大使館求助，大使館一定會提供協助，只是未必能即時安排到包機。