【新冠肺炎】僅7人乘英國包機離開　70多人仍然滯留秘魯

新冠肺炎疫情持續於全球擴散，入境處截至前日（29日）中午，共接獲86名滯留秘魯的港人求助。公民黨立法會議員譚文豪指，大約7名持BNO護照的港人，已乘坐英國包機前往倫敦。葵青區議員周偉雄透露，一名港人因居住酒店出現確診者而沒有上英國包機，另有部分持BNO護照的港人亦未有隨英國包機離開，而抵英港人相信要再接受隔離。

秘魯自本月16日起宣布進入緊急狀態，全面關閉海、陸、空客運邊境，包括港人在內大量旅客滯留。譚文豪早前引述滯留當地港人指，收到入境處的電郵，政府正安排包機接載他們回港，惟未有時間表等細節。譚文豪今日接受查詢時表示，入境處尚未有進一步的行動，而約7名持BNO護照的港人，今日已乘坐英國包機前往倫敦，意即尚有70多人滯留當地。

一直有為滯留秘魯港人提供協助的周偉雄，早前指約有20、30人持BNO護照，可以跟隨英國安排的包機離開。周偉雄今日接受訪問時表示，據他了解有大概10多名持BNO護照的港人，跟隨英國最後一班、今日出發的包機，正在飛往倫敦，相信抵英港人需要再接受隔離。而部分BNO護照持有者，其中一名由於所居住的酒店出現確診者而不能離開，另外部分亦基於同行人士沒有BNO等理由，未有乘搭英國包機離開。

周偉雄形容，滯留港人的心情較差，雖然物資暫時足夠，但對當地的醫療感到擔心，憂慮一旦確診，當地的醫療服務較不齊全，而當局到目前為止仍未為他們進行過病毒檢測，希望港府能盡快安排包機。