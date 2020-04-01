項明生否認留言讚自己：PS改圖　fb千字文回應王貽興批評

新冠肺炎肆虐全球，港府安排包機前往秘魯，接載滯留當地港人返港。其中一名滯留港人S小姐早前接受傳媒訪問時不滿秘魯當地食宿，以及稱特區政府應代為支付她在秘魯旅館隔離期間的費用，惹來「旅遊達人」項明生批評，兩人展開隔空罵戰。同一時間，項明生又疑似在個人facebook 專頁留言讚自己被截圖瘋傳，惹來網民揶揄。 項明生今(4月1日)在facebook公開否認曾留言讚自己，只網上流傳的是假新聞，是PS改圖。項戲稱「其實今天才是愚人節, 果張瘋傳cap圖好似早左一日leak出街，令到全城花生斷貨」，又強調他本人從來不會針對一個年齡層有任何判斷。

「旅遊達人」項明生。（項明生Facebook圖片）

項明生與S小姐罵戰引起全城熱議，引發各自支持與反對的網民站隊，作家王貽興日前亦加入戰圈代S小姐反擊，指S是去年年底已出發南美旅行，批評項明生斷章取義抹黑。又斥項明生疫情期間多次出遊，在墨西哥狂掃當地口罩的相片「呃like」，質問項是否雙重標準，「自己唔理疫情去飛就得，人地飛就係自私抵死不負責任？」

項明生今（1日）在facebook 撰千字長文回應王貽興，解釋只自己在墨西哥帶團時，應團友要求在當地買到少許口罩自用，認為購買是人之常情, 強調「沒有掃曬，目測藥房還有數百支存貨。」、又道歉指自己不應以全體團友的搓手液及口罩「影呃LIKE相」，自言是一時貪玩，並表示他帶回港的口罩及搓手液已經在二月全部送給香港獨居長者。

至於被指「雙重標準」，項明生承認在一月至三月有多次出埠，是為了履行工作承諾。稱自己在非常時期外遊，衡量過自己能力，會坦然接受可能的隔離。「去得就要有心理準備被人隔離或無法回港的可能, 不應怨天尤人。」

「對S小姐港女病愛之深責之切」

王貽興指S是去年年底已出發南美旅行，批評項明生斷章取義抹黑她，項明生表示其貼文沒有討論到她幾多號離開香港出發旅行，認為若S小姐如果怕隔離，大可以由取消秘魯行程回香港。他又表示，欣賞S小姐一個女仔出走遠方的勇氣，「但是對於她的公主港女病愛之深責之切，如果我的言論對她造成心理困擾, 我在此真誠地道歉」更表示要向對方送上名作家三毛受困秘魯的遊記《萬水千山走遍》供其隔離期間消遣。