【新冠肺炎】公民黨：律師向太子被捕者送口罩　被要求移除鐵線

昨日為831太子站衝突發生七個月，有網民發起晚上在太子站外聚集，香港多處出現衝突多人被捕。 公民黨黨魁楊岳橋表示，有被捕人士於警署內只獲派發「紙口罩」，當義務律師嘗試為被捕人提供合規格口罩時，被警方要求將口罩上的鐵線移除，變相削弱口罩防禦能力。 楊岳橋指警方做法無理，即使在囚人士都獲發CSI口罩，上面同樣有鐵線。他認為現時本港疫情出現社區爆發，加上有警員確診，政府有責任為被捕人士提供合格口罩，否則對被捕人士或在警署的工作人員同樣不公道。

公民黨黨魁楊岳橋表示，有被捕人士於警署內只獲派發「紙口罩」。（資料圖片）

政府上週六宣布根據《預防及控制疾病條例》（第599章）實施多項新防疫措施，包括禁止4人以上聚集，食肆的座位須減半、桌子之間的距離要有1.5米等，暫為期14日。

公民黨立法會議員郭家麒指，新條例下見到警方對持不同政見者的「黃店」選擇性執法，例如派大量警員進入店舖量度座枱距離，不準店內顧客離開，認為政府的新例以防疫為名、打壓為壓。斥警方行為只會傷害市民對政府的信任，令抗疫工作更困難。

公民黨譚文豪透露，有餐廳老闆反映，有警員入店舖逐一查顧客身分證，「門口兩架衝鋒車着晒燈，慌死冇人知你搞緊呢間餐廳。」斥警方利用法例賦予的權力恐嚇市民。公民黨成立《599》條例無理檢控個案支援熱線，為因新條例遭檢控的求助人提供義務律師團隊支援。

▼831太子站衝突發生七個月▼