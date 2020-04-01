立法會選舉│何君堯倡押後　李慧琼：若社會無法運作　研延期合理

新型肺炎疫情持續，建制派立法會議員何君堯昨日（31日）致函特首林鄭月娥，稱為了安全及公平起見，建議林鄭考慮將立法會選舉延期。 民建聯主席李慧琼表示，若疫情爆發至社會不能正常運作，政府研究選舉等日常工作是否需要延遲舉行，也是合情合理。

民建聯主席李慧琼表示，若疫情爆發至社會不能正常運作，政府研究選舉等日常工作是否需要延遲舉行，也是合情合理。（吳倬安攝）

李慧琼表示，肺炎疫情進展令擔心，該黨今天與政務司司長張建宗會面時，已促請張建宗走在疫情發展最前線。李慧琼表示，現時每天確診個案仍在高位，若疫情持續下去，醫院將逼爆，現已出現病人未能及時送院的情況，故已要求要求政府覓地興建臨時檢疫中心，若醫院逼爆後，有部分檢疫設施轉為臨時醫院，接收輕微病人。

李又表示，若疫情爆發至社會不能正常運作的程度，政府研究選舉是否需要延遲，也是合情合理。

選民更改登記資料於4月2日截止，新選民登記則於5月2日截止，李慧琼日前表示，因應新型冠炎疫情持續，要求政府將選民資料更新及新登記限期延後一個月。李慧琼表示，已親自與政制及內地事務局提出要求，不過局方指延期需修改法例，「唔係咁容易」，但會承認巿民放在選民登記的關注度不足，將就有關事宜作整盤研究。