政府刊憲：美容院、會址及按摩院「在可行情況下須一直佩戴口罩」

政府今日（1日）刊憲，並由食物及衞生局局長陳肇始根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》發出最新指示，規定卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所及夜店或夜總會由即日下午6時起關閉；任何人身處美容院、會址及按摩院處所則必需佩戴口罩及量度體溫，並為客人提供消毒潔手液。 就規例中提到，任何人身處美容院、會址及按摩院處所內「在可行情況下須一直佩戴口罩」，行會成員湯家驊解釋，有部分美容療程涉及面部，不可能要客人長期配戴口罩，依賴市民自律、按照普通常識衡量何時需戴上口罩。

政府刊憲，指美容院、會址及按摩院「在可行情況下須一直佩戴口罩」。(羅國輝攝)

政府刊憲發出最新指示，規定卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所及夜店或夜總會由下午6時起關閉；餐飲處所及會址中提供的卡拉OK活動及麻將天九活動亦需一併關閉。

至於美容院、會址及按摩院則可繼續營業，惟強調「在可行情況下須一直佩戴口罩」，進入處上述3個地方則必需量度體溫，並為客人提供消毒潔手液。規定由今日下午6時起生效，為期14天。

此外，遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所及派對房間，由上月28日起已被規定關閉14天。

行會成員湯家驊指，由於有部分美容療程涉及面部，不可能要客人長期配戴口罩，需依賴市民自律。(資料圖片)

湯家驊：新規例非為了「捉香港人、罰香港人」

就規例中提到，任何人身處美容院、會址及按摩院處所內「在可行情況下須一直佩戴口罩」，行會成員湯家驊回應查詢時指出，由於有部分美容療程涉及面部，不可能要客人長期配戴口罩，情況就如在食肆中要求食客進食以外的時間配戴，依賴市民自律、按照普通常識衡量何時需戴上口罩。被問到難以衡量執法標準，湯家驊就稱規例非為了「捉香港人、罰香港人」，而是「出於好意」地提醒市民要保持社交距離，希望社會能適應。