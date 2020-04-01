【新冠肺炎】有學生靠手機網上學習　組織盼學校借電腦助在家學習

新冠肺炎疫情肆虐下，全港繼續大停課下不少學校轉用網上課堂等，盼「停課不停學」，但並非所有學生都可使用電腦上網學習或影響學習進度。有機構推算，全港中小學約有18萬部流動電腦裝置，但當中只有三成學校借出相關設備。 機構早前已借出及送出近千部電腦予有需學生，但未能滿足需求，因此推出「學校借用可擕式流動電腦裝置」建議文件，包括借用流程參考、學生借用申請表格，盼供學校參考並借出電腦。

教育局日前推行「停課不停學」計劃，但或有學生因未有電腦而無法學習。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

資訊科技教育領袖協會（AiTLE）與教育策略平台EdFuture在過去兩個月推出3個計劃，向領取綜援或其他政府津助的學生借出及送出近千部電腦。不過，他們發現實際需求遠超此數。

根據他們在3月27日至3月31日間，訪問109間中小學，發現學校擁有的平板和手提電腦中位數是175部，惟當中69%（75間學校）並沒有借出任何設備給學生回家使用。餘下31%學校有借出設備給學生，當中只有兩間學校借出多過40部。他們按教育局數據推算，全港1,000間中小學共有約18萬部流動電腦裝置（手提電腦約5萬部；平板電腦約12萬部）。

港島民生書院資料科技課梁老師指出，在網上課堂或電子教學上學生會遇到不少困難，「有學生電話來看教材，螢幕對他們來說太小，也看不清楚。另一個常見的問題是，學生家中或有兄弟姊妹卻共用一部電腦，「大家互相相爭電腦。」

EdFuture 代表朱子穎校長認為，即時有資源購買新電腦或設備也要花上大量人力去安裝合適的程式，若學校能把已設定好學習需要的電腦借出，便能夠在疫情中做到「一個都不能少」所有學生都能夠在家學習。

資訊科技教育領袖協會主席黃健威相信，隨着停課時間越長，不同學校都會繼續擴展網上學習的範圍，故他們發佈「學校借用可擕式流動電腦裝置」建議文件，包括借用流程參考、學生借用申請表格及學生借用學校流動電腦裝置回家使用之指引及守則等，促請全港學校更快借出校舍內的流動電腦裝置予有需要學生。

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