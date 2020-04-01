【新冠肺炎】港人坐英國包機逃離秘魯　輾轉抵港：返到屋企好開心

港府昨宣布安排包機接載滯留秘魯港人，但有持有BNO護照的港人，本周一早已乘坐英國的包機離開，今日（1日）下午返港。50多歲的王先生指，當地封關後每日食宿都在酒店，返港感到開心，「可以返自己屋企，食自己嘅嘢。」 王先生提到，美、英、台灣的包機安排都比香港快，他因為港府包機安排太遲，決定跟英國的包機先離開秘魯。他又指，港府的包機收費3萬多元太貴，英國包機雖然只有約6成滿座，但亦只收費250英鎊，即約2400港元。

50多歲的王先生指，當地封關後每日食宿都在酒店，返港感到開心。（歐嘉樂攝）

王先生以自由行方式到南美旅遊，1月時先到訪玻利維亞，後來到了秘魯，但當地疫情起初不嚴重，故並無離開，後來秘魯因疫情惡化實施封關，他被迫滯留在庫斯科。

王先生指，滯留期間已聯絡本港入境處、保安局及中國大使館求助，獲提供一些當地的求助熱線，但由於港府包機安排較英、美、台灣遲，最終決定先乘坐英國安排的包機離開。王先生指，知道美國有2千多人、英國約1千多人本身滯留當地，但相繼獲包機接走，而據他了解，只有50多人在當地的台灣，亦已派包機接走了滯留人士。他又提到，港府包機的價錢較貴，相信是因為由港府自行承包。

他提到，自己先乘坐較小的內陸機到利馬，再在機場直接轉乘英航的英國包機飛往倫敦，並轉乘由家人預早購票的航班返港。王先生估計，由庫斯科前往利馬的飛機約8成滿座，而利馬飛往倫敦的英航包機，只有約6成滿座。

回到香港，王先生形容心情「當然係好開心啦，可以返自己屋企，食返自己嘅嘢。」他指，自己當時早餐及晚餐都靠酒店膳食，但亦知道有港人因為住在租住的居所，因此可以自行煮食。

在庫斯科滯留期間，王先生住在酒店，每日只有1小時可以外出，到超級市場等地方購買補給品，而一般人平常不能出街，而且有軍人及警察在街上巡邏。

王先生又提到，見到同在當地旅遊的美國人防疫意識較差，無帶口罩，亦沒有避免聚餐等活動。

在英國乘坐飛機回港的何先生一家4口，連同2位10歲上下的女兒，全部戴住全面式3M面罩抵港。（歐嘉樂攝）

一家四口戴面罩返港 機場先更衣

另外，在英國乘坐飛機回港的何先生一家4口，連同2位10歲上下的女兒，全部戴住全面式3M面罩抵港，畫面有趣。

40多歲的何先生指，他與家人因旅遊及其他事務到英國，逗留了約一個月，因為認為外科口罩保護性不足，故特意從香港帶全面式面罩到英國。

他指，英國的市面及機場都已經變得渺無人煙，又指自己是刻意避開了留學生回港的一輪浪潮，才選擇今日回港。何先生一家在步出離境大堂後，第一時間到機場的洗手間更衣，以免衣物沾有病毒。