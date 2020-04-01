【特別財會】警方增2,543職位　增量各部門之冠　4,301人延退休

本年度《財政預算案》中提及，警務處最新開支預算將近258億元，較2019年度預算增加24.7%。多名立法會議員就警方編制及薪酬等提問，公務員事務局回覆指，政府將於新的財政年度增加6,082個職位，當中最多以警務處增加2,543個職位。 另外，政府早前推出的延遲公務員退休方案，截至今年2月中在56,000名合資格公務員當中，約有2,7400人已選擇延遲退休，當中人數最多的同樣是警務處，共有4,301人。

《財政預算案》中提及，政府在2020/21年度公務員編制將增加3,481個職位，根據公務員事務局的數字，警務處共新增2,543個職位，為增加最多職位的部門，其次是康樂及文化事務署和海關，各增加298個及293個職位。

根據當局的數字，合資格延遲退休的公務員共約56,000名，當中有27,400人已選擇延遲退休，佔49%；最多人申請延遲退休的部門同樣是警務處，有4,301人，其次分別是食物及環境衞生署和消防處，各有2,881人及2,320人。

被問到會否將延遲退休方案擴展至舊制公務員（即2000年6月1日前入職的現職公務員)，公務員事務局表示，由於本港的整體勞動人口預計在2022年開始逐步下降，到2030年後勞動巿場的情況才會變得較為嚴峻，因此從人口政策的角度考慮，並未有充分理據同時讓這些人員選擇延遲退休；尤其不少｢2000前｣公務員快將退休，如讓他們選擇延遲退休，部門未必有足夠時間就其人力規劃作出相應調整，和處理可能會即時出現的管理問題，例如對晉升及健康更替造成的阻礙，以及人力資源錯配等。