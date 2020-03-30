【踏影行動】警方打擊屯門童黨違法活動　拘捕60人最細12歲

鑑於屯門區內青少年犯罪活動有上升趨勢，部分牽涉傷人、行劫、非禮等嚴重案件，警方於3月22日至3月29日主動出擊，展開名為「踏影行動」的計劃，打擊區內青少年犯罪活動，行動中拘捕60人，包括32男28女，年齡介乎12至49歲，當中有40名被捕人士年為24歲或以下，其中15人報稱學生，其他報稱無業，7名男子有三合會背景。

屯門警區於3月22日至29日，就打擊青少年罪行展開一項名為「踏影行動」的計劃，行動中拘捕60名人士。（陳蕾蕾攝）

屯門警區助理指揮官（刑事）李淑儀稱，屯門警區於3月22日至29日，就打擊青少年罪行展開一項名為「踏影行動」的計劃。自今年頭開始，屯門警區留意到青少年參與罪行活動上升，包括襲擊、傷人、爆竊、行劫等，另一方面人員亦發現，區內青少年出現結黨、欺凌等事件，引起大眾關注，有見及此，警方展開一連8日的「踏影行動」，以情報主導，打擊青少年的犯罪活動，特別針對青少年街黨的犯罪行為。行動中除了拘捕及檢控外，亦為被捕青少年展開支援服務，於犯案後為青少年提供轉介、支援等，加強他們的守法意識，及盡快返回正軌。

行動中警方搗破無牌酒吧、 武器庫等，檢獲一批證物。（陳蕾蕾攝）

屯門警區反三合會行動組第一隊督察盛尉仁稱，整個行動可分成兩個階段，第一階段主要是於區內搜集青少年犯罪活動及其背後教唆青少年人士的情報，例如集體欺凌、刑事毀壞、非禮案等。

經情報分析後，警方於全港各處共拘捕了60人，包括32男28女，年齡介乎12至49歲，當中有40名被捕人士年為24歲或以下，其中15人報稱學生，其他報稱無業，7名男子有三合會背景。被捕60人涉嫌襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）、盜竊、藏有攻擊性武器、刑事毁壞、勒索、刑事恐嚇、非禮、販毒、藏毒、藏有工具可作吸食毒品用途和無牌賣酒等。被捕的60人中，有4名人士涉嫌「危險藥物的販運」被檢控，於過去一星期在法庭提堂，其餘56名被捕人士獲准保釋候查。

行動中偵破區內7宗案件，包括搗破一間專門招待青少年的無牌酒吧、一個武器庫及3宗毒品案件，其中兩宗毒品案件，涉事單位懷疑是專門招待青少年吸食毒品。偵破的毒品案件中，警方發現犯罪份子於社交媒體招攬青少年，向他們售賣毒品，雙方談好價格後，犯罪份子會以毒品快餐車將毒品送至對方手上。

行動中警方亦於區內23間娛樂場所及罪案黑點作出高調巡邏，整個行動中檢獲21克毒品，及逾11萬5千元，相信是犯罪得來的金錢。而警方在武器庫中檢獲斧頭、開山刀、鐵通等。

3宗毒品案件中，警方發現犯罪份子於社交媒體招攬青少年，向他們售賣毒品，雙方談好價格後，犯罪份子會以毒品快餐車將毒品送至對方手上。（陳蕾蕾攝）

屯門警區總督察（調查）黃秀玲稱，行動目標希望可以幫助青少年返回正軌，因此在是次行動中加入了社區支援服務計劃，是由社署資助的非政府機構提供服務，讓被捕青少年減低再犯的機會。是次行動中，完成拘捕行動及調查後，警方在徵得家長同意後，將個案轉介給相關機構的社工跟進。40名24歲以下的被捕人士當中，已完成大部分個案的轉介。