【立法會選舉】電子點票落實無期　政制局歸咎社會運動及疫情影響

立法會選舉由於選民人數眾多，人手點票一向要花很長時間，政制及內地事務局去年曾表示，打算在今年9月的立法會選舉中，先在功能組別選舉試行電子點票。不過，當局表示工作進度因為去年社會運動及疫情影響，趕不及在9月的選舉推行。

當局曾建議在三個傳統功能界別以試行計劃的形式推行電子點票，以積累經驗，希望點票機日後能用於處理區議會(第二)功能界別。（資料圖片）

民建聯立法會議員張國鈞在特別財委會提出書面問題，跟進電子點票問題，政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光答覆指，政府一直積極研究在公共選舉中推行電子點票，以加快點票流程，原定以區議會（第二）功能界別為最終推行電子點票的方向，並打算先在幾個選民人數較多的傳統功能組別試行。

鄧忍光指，當局去年已向立法會議員示範，並進行公開招標，但去年中開始的社會運動及今年初的疫情，令相關工作進度大幅延遲，未能趕及在立法會選舉推行。他指，政府會繼續研究，以期在將來的點票安排中，採用資訊科技。

票站太多 安裝點票機不符成本效益

至於為何不在地方直選使用電子點票？答覆提到，選票大小影響推行電子點票的可行性，例如在2016年換屆選舉中，個別地方選區的候選人名單數目高達22張，有關選票面積達440毫米(闊)乘以428毫米(長)，而在選票設計不改變的前提下，市面上暫未有點票機，可處理有關尺寸的選票。

除選票大小外，區議會選區及立法會地方選區選舉，都採用投票兼點票的安排，點票程序分散於超過600 個票站進行，但政府認為在600多個票站均安裝點票機，並不符成本效益，但集中點算則涉及運輸、場地、人手等運作考慮，加上由於運票需時，點票時間恐怕不減反加。所以，在投票兼點票安排的選舉中，引入電子點票有實際困難。