【立法會選舉】民建聯初選棄投票　憂選管會新指引大增選舉開支　

立法會選舉9月舉行，選舉管理委員會早前公布新指引諮詢公眾，當中提到若某人參加政黨舉行的「內部遴選」，有可能被視為「候選人」，建議一出惹來建制、泛民齊聲炮轟，批評當局對「候選人」定義不清，擔心黨內初選會牽涉選舉經費。 民建聯正舉行名為「建港之星」的黨內初選，原定本月底投票決定出戰人選，但據聞民建聯中委會近日決定，為穩陣起見取消初選投票，以免墮入法網招來「無妄之災」，令選舉開支大增。 至於如何決定出線人選，民建聯暫未有定案，有人提議以協商方式產生。

民建聯正舉行「建港之星」計劃。（資料圖片）

原定下月初開票決出人選

在去年區選重創的民建聯，今年一月通過確立黨內初選機制，由領導層及地區支部以投票、考勤等方式，「普選」黨友代表民建聯出戰地區直選和超級區議會議席。

「建港之星2.0」計劃近日正舉行五區諮詢會，由參加者解釋政綱及回答黨友提問，原定3月30日至4月3日進行投票，4月9日開票，最後由中委會於4月中確認人選，誕生「準建港之星」，代表民建聯出戰9月立法會選舉。

民建聯五區直選及「超區」黨內初選名單一覽 港島 6人：張國鈞，陳學鋒，劉天正，蕭煒忠，譚晉杰，張偉楠 新界西 4人：梁志祥，陳恒鑌，周浩鼎，葉文斌 新界東 3人：陳克勤，葛珮帆，劉國勳 九龍西 1人：鄭泳舜 九龍東 3人：柯創盛，洪錦鉉，黎榮浩 超級區議會 2人：李慧琼，顏汶羽

選管會3月初公布選舉活動諮詢建議。（資料圖片）

地區諮詢會繼續舉行

不過，選管會早前公布選舉活動新指引，「候選人」定義與過往有別，當中列明若某人參加所屬政黨或團體為某項選舉舉行的「內部遴選」，該人是否會被視為「候選人」，須視乎過程中涉及的一切環境和實質證據而定，「並非單憑該人的自我表述或解釋」。

新指引建議引來跨黨派不滿，民建聯主席李慧琼曾批評當局設立太多「條條框框」，窒礙政黨的人才發展及培訓。據悉，民建聯中委會前晚（24日）開會，決定「建港之星」不再以投票進行，以免被當局認為該黨「搞初選」，要把有關開支納入選舉經費。

有民建聯中人指，選管會新指引雖然只是諮詢文件，但為穩陣起見，寧願放棄投票環節，以免日後被選舉事務處要求申報選舉開支，連在「建港之星」出局的黨友亦要一併申報，招來「無妄之災」。有參加「建港之星」的民建聯人士說，為符合法例要求，取消投票是合適做法，但地區諮詢會仍會繼續，其中新界西、港島區已完成諮詢會，據悉會上各參加者主要交流對民建聯未來路向的看法。

現任議員張國鈞（左四）、民建聯副主席陳學鋒（左五）及中西區社區幹事劉天正（左三）都有報名參與港島區初選。（資料圖片 / 羅君豪攝）

黨內強調「建港之星」非初選

另有民建聯中人指，會上主要是澄清「建港之星」不是排名計劃，而投票在現階段已沒有需要。至於會否以其他方式取代投票，據悉黨内暫未有決定。

有黨內消息強調，本來計劃就並非初選，只是供選舉作參考，計劃主要是用作讓黨內不同兄弟就政策和政治表達意見。