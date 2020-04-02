【林子健案】入獄自白書批不公　慨嘆「如在夢中，無法進入現實」

民主黨成員林子健 2017 年報稱在油麻地砵蘭街被疑似國安人員擄走施虐，早前被裁定「明知地向警務人員虛報有人犯罪」罪成，判囚5個月。其後林向高院提出上訴，今日（2日）被駁回，被判即時入獄。 林子健家屬聞判後公開早前預先撰寫的公開信。信中林子健高呼案件是冤獄，形容自己「如在夢中，無法進入現實」，又遺憾沒有聽從母親與龔立仁教授叫他「不開記者會及報警」的勸喻，赴耶魯大學再作打算。

林子健高呼案件是冤獄，形容自己「如在夢中，無法進入現實」。（資料圖片/鍾偉德攝）

遺憾沒有聽從龔立仁、母親勸喻 對家人感抱歉

林子健今日下午發表題為《我本無罪 誓不低頭 - 告民主同路人及傳媒書》的自白書，當時他已被法庭判上訴失敗即時入獄。他在文首道：「此時此刻，可謂『椎心泣血』。」又說就算做夢也想不到原本可到美國耶魯大學進修，而換來鐵窗生涯。「這種突如其來的誣陷，到目前為止，仍如在夢中，無法進入現實。」



他強調，今日法官作出宣判他上訴失敗，但他仍高喊：「這是一個冤獄，我才是無辜受害者。」重申遭電話恐嚇及被擄打都是千真萬確的事，又指「本案政治味道十分濃烈」、「這宗案件由調查到審訊都是處理不公，甚至看見官官相衛」。

林續說，雖然有人提議他認罪，也有人提議找精神科醫生證明他有「妄想症」等類似精神病，以換取不必要的牢獄之苦，但遭他一一拒絕。「因為，這些才是謊言。」



林子健表示，遺憾當日沒有聽從母親及博士論文指導老師龔立人教授的勸喻，「不報警及不開記者會」，先到耶魯大學後再作打算，現時耶魯大學進修夢擱置，更面臨被監禁，對家人感到十分抱歉。對於上訴失敗，「深知會受社會唾棄及揶揄，誤會自己是個沒有誠信的人，不過基於本案涉及重大公眾利益及社會公義，仍會堅持將案件上訴至終審法院。」

林子健：本案沒有依據普通法精神判決

林子健批評案件處理不公，由調查到審訊的過程都沒有得到公平對待，又舉出多個例子證明自己含冤，認為警員根本無法辨認閉路電視片段中的人是自己，不滿法庭拒絕其他專家證人作供，審判過程亦沒有根據普通法「疑點利益歸於被告」的精神，作出公平的判決。林表示，有人建議他認罪，或找精神科醫生證明自己患上妄想症之類的病，避過牢獄之苦，惟遭林子健拒絕，又強調自己沒有說謊，「由收到國安許可電話恐嚇到被擄打皆是事實。」

林子健批評案件處理不公，由調查到審訊的過程都沒有得到公平對待，又舉出多個例子證明自己含冤，認為警員根本無法辨認閉路電視片段中的人是自己。（資料圖片/鍾偉德攝）

高院法官認同原審法官裁決 駁回上訴

高等法院原訟法庭法官李運騰在判詞中指出，本案的關鍵不在於林子健身上發現的傷勢是否出於自殘，而是在於林子健在案發當日，是否於油麻地咸美頓街與碧街之間的一段砵蘭街被拐帶。李官認為，原審法官充分理解控辯雙方專家證人的意見，亦給予具說服力的原因，解釋為何採納控方專家的證供，及拒絕辯方專家的證供，因此駁回此案的上訴。

根據案情，林子健於2017年8月11日在瑪麗醫院向警員黃繼霈報稱，自己於2017年8月10日，在油麻地咸美頓街至碧街之間的砵蘭街路段，被疑似國安局人員擄走並虐打，原審法官蘇惠德裁定林子健「明知地向警務人員虛報有人犯罪」罪成，判囚5個月，批評林的供詞為「自編自導自演」。