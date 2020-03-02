【林子健案．上訴】質疑認人證據非穩妥　林庭上大呼：我冤枉架

民主黨成員林子健3年前報稱在砵蘭街被疑似國安人員擄走，並遭人在大腿釘了21口釘書釘，惟事後反被指報假案，被裁定罪成及判囚5個月。林不服裁決，今（2日）於高院提出上訴。案件其丄個關鍵，在於有閉路電視拍到一個外形衣著與林相似的男子路過，但該人卻在部份路途上蒙上面，林的代表律師質疑，調查本案的警員是否乎合有「特別認知」的證人去作辯認，又指裁判官最終自行看片決定，亦打亂辯方的方向，認為對林不公。法官押後裁決，林則在其位置大叫：「我冤枉架。」

林子健被裁定誤導警員罪成。（余俊亮攝）

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被告林子健，44歲，被指於2017年8月11日在瑪麗醫院向偵緝警員黃繼霈虛報他在8月10日在咸美頓街至碧街之間的砵蘭街路段遭拐帶。

質疑警員是否屬有特別認知

代表林子健的大狀陳偉彥陳詞時指，原審裁判官接納該名觀看涉案閉路電視的警員屬有「特別認知（special knowledge）」的證人，惟大狀稱不知警員在何種情況下觀看片段，認為不能單憑該警員觀看逾1000小時的閉路電視片段，便認為他是有「特別認知」的證人。

裁判官最終自行作辨認

大狀又指，原審裁判官接納該警員為有「特別認知」的證人後，辯方預期原審裁判官會以該警員的供詞協助辨認，惟裁判官卻最終自行作辨認，認為裁判官「龍搬門」，打亂了其辯護方向，對林造成不公。

控方指有人假冒非合理疑點

控方則反駁，裁判官有權自行從閉路電視片段中認人，又指有人假冒林一說並非一個合理疑點，因假冒林的人士要事先知道他當日的行程及衣著等。

法官聽罷雙方陳詞後押後裁決，惟林此時突然在庭內大叫：「我無能力睇哂cctv，如果無國家強力部門，無可能做到呢樣嘢，我係冤枉架。」

案件編號：HCMA179/2019