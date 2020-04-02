新冠肺炎｜林鄭籲業主減租：與其十室九空，不是共渡時艱時候嗎？

新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布，將會啟動第二輪「防疫抗疫基金」，特首林鄭月娥今（2日）在facebook表示，近數日陸續與各行各業會見，業界除了指出現時的慘況外，亦希望在政府支援下能「撐得過」。 林鄭在帖文中呼籲業主能夠減租，「與其面對商場很快十室九空的境況，這不正是企業履行社會責任、共渡時艱的時候嗎？」

林鄭月娥在facebook表示，近數日陸續與各行各業會見，業界除了指出現時的慘況外，亦希望在政府支援下能「撐得過」。（林鄭月娥facebook）

問業主：只因手握一紙租約而無動於中？

林鄭表示，有經營連鎖店的老闆稱，要「生存」下去面對三大困難，包括員工開支、租金和現金流。林鄭強調政府早前已將政府出租的商舖減租一半，亦樂見房委會、市建局、機管局及港鐵跟隨。林鄭又指，得知部分小地產商向租戶提供租金寬免，但為數不多。她強調面對冷清的商場、人流稀少的店舖、「租戶的欲哭無淚和員工的㥬惶焦慮，難道業主只因手握一紙租約而無動於中嗎？」

對於保員工就業的方案，林鄭指政府正全速制訂，而紓緩借貸壓力的問題，她亦會親自和金管局商討。（林鄭月娥facebook）

親與金管局商討紓緩企業借貸壓力 保員工就業

林鄭亦稱，本港企業曾積極參與行政會議召集人陳智思倡議和推動的「商界展關懷」計劃，並高興地把該logo放在公司的宣傳品上，「現在不正是坐言起行的最好時間嗎？」，她強調每個在艱難期間願意與香港「同行」，與市民「並肩」的地產商和商舖業主，都可以幫商戶「撐得過」、令香港「撐得過」。

對於保員工就業的方案，林鄭指政府正全速制訂，而紓緩借貸壓力的問題，她亦會親自和金管局商討。「現在是抗疫的關鍵時候，也是為香港保留實力的關鍵時候，我和特區政府會全力以赴！」