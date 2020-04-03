新冠肺炎｜基層陷「防疫貧窮」　逾七成長者：直接派口罩好過派錢

新冠肺炎持續肆虐，明愛香港仔社區中心於2月至3月期間，邀請521位18歲以上南區居民作疫情期間生活處境作問卷調查。結果顯示，對於政府處理政策措施，逾八成人要求全面封關；七成九居民要求增加醫院及診所醫護團隊的防疫裝備，七成七人要求加強監控家居隔離人士狀況；逾半人認為政府應租用郊區或離島度假營地、主題樂園酒店或郵輪作隔離營。 僅四成長者要求政府向所有市民派發防疫津貼；七成六長者要求直接配給防疫用品。機構指結果反映長者及弱勢社群認為，實施限制價格及直接配給防疫用品比「派錢」更加實際。

調查要求居民作廣泛性焦慮症問卷，發現有25%受訪者達中度程度，約15%更達到嚴重程度，患病率高於全球整體人口兩倍，醫學上需要接受輔導。（明愛香港仔社區中心facebook）

防疫物資方面，南區居民家中口罩存量中位數水平為51至100個，足夠維持八日之用。但長者群組及劏房街坊家中口罩儲備中位數僅8至20個。59%劏房居民所存口罩只有20個或以下，僅能維持三至四日之用。

家庭清潔及消毒用品儲存量亦出現同樣情況，長者、「劏房」街坊群組可應付日數的中位數水平為7至14日。機構形容基層家庭陷入「防疫貧窮」。

調查又訪問南區居民關於疫情為家庭帶來的困擾，逾七成人反映因減少外出購物或活動感困擾；逾一半南區居民因防疫用品價格暴升增加經濟負擔；另外有近三成居民因疫情導致開工不足或失業。

調查另外要求居民作廣泛性焦慮症問卷，發現有25%受訪者達中度程度，約15%更達到嚴重程度，患病率高於全球整體人口兩倍，醫學上需要接受輔導。當中青年群組及中產街坊出現中度至嚴重程度焦慮症的比例較整體受訪者為高。