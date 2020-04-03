【新冠肺炎】公民力量倡派錢增至兩萬　基金向中小企提供工資津貼

新冠肺炎疫情持續，公民力量上月中至本月初進行民調，共訪問逾2千名本港市民。調查顯示，近九成市民認為市面上的防疫物資價格過高；逾八成市民贊成政府在十八區設置指定診所，接收有輕微病症的病人；另外有逾九成半市民贊成加強對違反檢疫令人士的罰則。 對於《財政預算案》中宣布全民派一萬元，公民力量建議，政府應增加派錢金額至兩萬元，並加快派錢程序，讓市民可應對疫情及經濟不景所帶來的影響。

（公民力量提供）

公民力量民調顯示，42.7%市民滿意政府防疫措施，但亦有17.4%市民感到非常不滿，顯示政府在措施上仍要加倍努力。另外，41.3%受訪者認為抗疫物資足夠，但亦有41.9%認為不足。

民調發現，超過八成受訪者贊成政府進一步封關，禁止內地人入境香港；亦有近八成市民認為政府應支援中小企，渡過疫情難關。此外，逾五成市民贊成應全面禁止食肆提供堂食，並認為政府應加強支援食肆。

在第二輪調查中，逾六成市民贊成並認同食肆可以屏風分隔每張枱，取代1.5米分隔措施；亦有七成市民贊成政府推行「限聚令」，禁止4人以上聚集；八成市民認同政府應幫助中小企支付薪金給僱員，協助他們渡過難關。

公民力量林宇星表示，組織向政府提出多項建議，包括：政府即將公布的「防疫抗疫基金2.0」，應撥錢支援中小企，讓員工可申請工資津貼；提升違反強制隔離令罰則，包括可判處即時監禁；衞生署應設立舉報熱線，專門舉報違反隔離令人士；政府應容許食肆小店以屏風或易拉架，代替枱與枱之間的1.5米距離；衞生署應公布確診個案單位樓層，增加資訊透明度；及加強醫院配備，例如增設傳染病大樓，集中處理肺炎個案。

公民力量準成員李梓敬表示，因應市面上的防疫物資價格高，政府應資助製造業生產防疫物資，並規定需要以特定價格售賣，政府亦應加大採購力度，讓市民可以合理價錢購得防疫物資。