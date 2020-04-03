逃犯條例│去年40政府物業遭破壞　維修費6000萬　立法會佔1500萬

撰文：翟睿敏
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去年爆發的反修例風波中，政府物業及設施多次遭受破壞，財經事務及庫務局回答議員有關修複工程開支的提問，當中以立法會大樓的開支最高，達1530萬元；而位於灣仔的香港警察總部，維修開支則為104萬多元。受破壞的建築物多為各區警署及政府合署，涉及玻璃和外牆等多樣破壞。
▼7.1衝擊立法會情況▼
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反修例風波至今，多所政府物業及設施受到破壞。財經事務及庫務局回覆民建聯立法會議員李慧琼，在特別財的書面提問時稱，在社會事件中被破壞，而需要建築署進行建築維修工程的主要政府物業及設施，涉及預算開支共61,173,000元，包括立法會綜合大樓、政府總部、各分區警署等共40多處，涉及玻璃、假天花及及外牆等多項破壞。當中以立法會綜合大樓的工程開支最為高昂，達15,300,000元，其次分別為長沙灣政府合署及政府總部，各涉資930萬元及900萬元。受破壞的建築物多為各區警署及政府合署。
去年7月，大批示威者闖入立法會會議廳，大規模破壞立法會大樓內的物品，港大學生會會長孫曉嵐與另外6人被指涉及其中，被控進入或逗留在會議廳範圍等罪，前日在東區裁判法院提訊。
|物業名稱
|維修工程預算開支(元)
|立法會綜合大樓
|153,000,00
|荃灣區警署
|1,343,000
|香港警察總部
|1,040,500
|新界南總區警察總部
|950,000
|天水圍分區警署
|500,000
|將軍澳區警署
|480,000
|馬鞍山分區警署
|400,000
|屯門分區警署
|300,000
|沙田分區警署
|250,000
|荃灣區少年警訊會所
|250,000
|觀塘區警署
|110,000
|葵涌分區警署
|64,000
|跑馬地分區警署
|41,000
|黃大仙紀律部隊宿舍
|40,000
|筲箕灣報案中心
|35,000
|尖沙咀分區警署
|30,000
|青山分區警署
|20,000
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|物業名稱
|維修工程預算開支(元)
|長沙灣政府合署
|9,300,000
|政府總部
|9,000,000
|九龍塘教育服務中心
|4,500,000
|工業貿易大樓
|2,800,000
|西貢將軍澳政府綜合大樓
|2,500,000
|荃灣政府合署
|2,500,000
|沙田政府合署
|2,400,000
|屯門政府合署
|1,540,000
|大興政府合署
|1,260,000
|灣仔政府大樓
|800,000
|屯門大會堂
|800,000
|入境事務大樓
|670,000
|大埔綜合大樓
|500,000
|九龍城政府合署
|300,000
|公共衛生檢測中心
|220,000
|九龍政府合署
|214,000
|北區政府合署
|210,000
|葵興政府合署
|200,000
|大埔政府合署
|93,000
|康樂及文化事務署總部
|50,000
|北區社區中心及大會堂
|50,000