逃犯條例│去年40政府物業遭破壞　維修費6000萬　立法會佔1500萬

去年爆發的反修例風波中，政府物業及設施多次遭受破壞，財經事務及庫務局回答議員有關修複工程開支的提問，當中以立法會大樓的開支最高，達1530萬元；而位於灣仔的香港警察總部，維修開支則為104萬多元。受破壞的建築物多為各區警署及政府合署，涉及玻璃和外牆等多樣破壞。

▼7.1衝擊立法會情況▼

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反修例風波至今，多所政府物業及設施受到破壞。財經事務及庫務局回覆民建聯立法會議員李慧琼，在特別財的書面提問時稱，在社會事件中被破壞，而需要建築署進行建築維修工程的主要政府物業及設施，涉及預算開支共61,173,000元，包括立法會綜合大樓、政府總部、各分區警署等共40多處，涉及玻璃、假天花及及外牆等多項破壞。當中以立法會綜合大樓的工程開支最為高昂，達15,300,000元，其次分別為長沙灣政府合署及政府總部，各涉資930萬元及900萬元。受破壞的建築物多為各區警署及政府合署。

去年7月，大批示威者闖入立法會會議廳，大規模破壞立法會大樓內的物品，港大學生會會長孫曉嵐與另外6人被指涉及其中，被控進入或逗留在會議廳範圍等罪，前日在東區裁判法院提訊。

物業名稱 維修工程預算開支(元) 立法會綜合大樓 153,000,00 荃灣區警署 1,343,000 香港警察總部 1,040,500 新界南總區警察總部 950,000 天水圍分區警署 500,000 將軍澳區警署 480,000 馬鞍山分區警署 400,000 屯門分區警署 300,000 沙田分區警署 250,000 荃灣區少年警訊會所 250,000 觀塘區警署 110,000 葵涌分區警署 64,000 跑馬地分區警署 41,000 黃大仙紀律部隊宿舍 40,000 筲箕灣報案中心 35,000 尖沙咀分區警署 30,000 青山分區警署 20,000

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