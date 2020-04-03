新冠肺炎│政府包機接65滯留秘魯港人撤離　料周日下午抵港

因為秘魯全面鎖國而滯留當地、正等候撤離的港人有好消息，由港府安排的包機，預計於當地時間4月3日下午約4時（本港時間4月4日凌晨5時），從秘魯利馬出發飛往倫敦，並將在倫敦轉乘已確認機位的一般航班回港，費用由用者支付。 港府指，入境處共接獲98名滯留秘魯港人的求助，當中有13人已通過其他安排離開秘魯，有65人表示會乘搭港府安排的專機離開，其餘仍留在秘魯的港人，因個人意願或因為需要接受隔離，而不會乘搭專機離開。有關的專機預料將於本周日（5日）下午抵港。

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港府發言人表示，港府在外交部駐港特派員公署及中國駐秘魯大使館的協助下，已安排離開秘魯的國際航班，以及安排內陸專機，接載身處庫斯科的29名港人前往利馬，並協助在其他地點的港人，經當地旅行社安排交通工具。發言人又指，中國駐秘魯大使館一直與秘魯當局協調，為滯留港人辦理出行證明及許可。



特區政府已為每名滯留港人準備一包5個口罩，將透過航空公司派發，供航程使用。政府發言人指，從秘魯回港的居民在抵達香港國際機場後，需前往衞生防護中心設於亞洲國際博覽館的檢測中心，接受強制2019冠狀病毒測試，如測試結果為陰性，可返回家居或指定地點，繼續完成14天強制檢疫，入境處因而未能派遣人員前往秘魯。



今次離開秘魯的專機，主要為香港居民而安排，並在善用資源和互助互惠的原則下，接受了其他政府提出協助的要求，讓他們的居民使用多出的座位。政府發言人指，將有4名馬來西亞居民乘搭從庫斯科到利馬的專機；而從利馬到倫敦的專機，則會有6名馬來西亞居民和5名英國居民乘搭，這些人將自行安排抵達倫敦後的行程，他們同樣是自行支令機票費用。

收費方面，乘搭專機由利馬經倫敦，再轉乘一般航班回港的費用約3萬港元；乘搭專機由庫斯科前往利馬的費用約5,600港元。其他外國居民乘搭專機需支付相同的費用。



至於仍在秘魯的港人當中，至少4名港人須留在當地接受檢疫及病毒測試。政府發言人指，特區政府會繼續與公署及中國駐秘魯大使館跟進。